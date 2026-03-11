CHARLES OLİVEİRA, UFC 326’DAN MUTLU AYRILDI: “BMF KEMERİ OLİVEİRA’NIN!”

CHARLES OLİVEİRA, UFC 326’DAN MUTLU AYRILDI:

Brezilyalı Charles Oliveira, UFC 326’da meydan okuduğu Max Holloway’i yenerek BMF kemerini kazandı.



F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

Oliveira, yaklaşık 11 yıllık bir çekişmeye son vererek Max Holloway’i oy birliğiyle mağlup etti ve BMF unvanını kazanarak oktagondan mutlu ayrıldı.

UFC 326’nın ana maçında Charles Oliveira ile Max Holloway arasındaki dövüşte kemer yeni sahibini bulsada sıkıcı bir maç geride kaldı. Birçok kişinin beklediği gibi patlayıcı, karşılıklı ataklarla dolu bir mücadele olmadı ve tepkiler eksik kalmadı.

Oliveira, oktagona çok özel bir planla çıkarken ve bunu neredeyse kusursuz bir şekilde uyguladı ve hakemlerin tamamı Oliveira’ya 50-45 puan verdi. Brezilyalı dövüşçü, maçın ilk saniyelerinden itibaren dövüşü yere almak istedi ve bunda başarılı oldu. Oliveira, Holloway’i yere alırken bu maçın akışına göre gelişen bir an olmadı. Dövüşçü, tüm maçın genelinde kırışmadı takedowna gitti. Yere almada ne kadar başarılı olsada Holloway’i teslim alamadı.

Holloway mücadele etti ve birçok kez zor durumlardan kurtulmaya çalıştı ve çoğu zaman raundun son saniyeleri sayıldı! Hatta ilk yarının sonunda kameralara gülümsediğinde iyi olduğunu yansıtmasına rağmen gerçekte maçın büyük bölümünde Oliveira üstünlüğü elinde tuttu.

