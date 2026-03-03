SON DAKİKA!
KARATEDE BALKAN ZAFERİ: ZİRVE TÜRKİYE’NİN! Bosna Hersek’in Banja Luka kentinde düzenlenen Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası’nda zirveyi Türkiye aldı. Genel Klasmanda Şampiyonuz!
Türk Karatesi: Geleceğe Güvenle Bakıyor
İŞTE O DRONLARIN HEDEFİNDEKİ BURJ AL ARAB!
BALKAN ZAFERİ: ZİRVE TÜRKİYE’NİN!
Uşak’ın Üç İsmi Balkan Sahnesinde Türkiye İçin Mücadele Verecek
CONOR McGREGOR DÖNÜŞÜNE DAİR İPUCU VERDİ!
YTKF KURUCU BAŞKANI İLHAN DEĞİRMENCİ İSTİFA ETTİ
SAVAŞ SANATLARI SPORLARINDA HER DEM BAŞARILI ve FORM’DA OLMAK
Milli Takım Kampında Gelecek Şekillendi
MİLLİ ESKRİMCİ ALARA ATMACA AVRUPA ŞAMPİYONU
BALIKESİR’DE KIRKLARELİ RÜZGÂRI: İKİ BRONZ, BİR TÜRKİYE HEDEFİ

Türkiye Karate Federasyonu’ndan Anlamlı Teşekkür, Eğitime ve Spora Destek Ödüllendirildi
Vasfi Aşçı

Kayseri’de eğitimi sporla buluşturan örnek bir çalışmaya anlamlı bir teşekkür geldi. Kayseri Melikgazi Şehit Necmettin Bayraktar Ortaokulu Okul Müdürü Abdullah Çalhan’a, okul bünyesinde karate sporuna verdiği katkı ve desteklerden dolayı milli takım eşofmanı hediye edildi.

Hediye, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir’in takdiriyle gönderilirken, takdimi Federasyon Genel Koordinatör Yardımcısı Ömer Patır gerçekleştirdi. Bu anlamlı jest, yalnızca bir teşekkür değil; aynı zamanda eğitime değer katan spor projelerinin ne denli kıymetli olduğunun da bir göstergesi oldu.

200’ün Üzerinde Sporcu Türk Karatesine Kazandırıldı

Okulda hayata geçirilen proje kapsamında bugüne kadar 200’ün üzerinde öğrenci karate ile tanıştı ve Türk karatesine kazandırıldı. Disiplin, özgüven, saygı ve azim gibi değerleri küçük yaşta öğrenen öğrenciler, hem akademik hem de sportif anlamda önemli gelişim gösterdi.

Okul yönetiminin spora verdiği bu güçlü destek, yalnızca bir branşın gelişimine değil; aynı zamanda sağlıklı ve bilinçli nesillerin yetişmesine de katkı sundu.

Diğer Okullara İlham Olsun

Kayseri’de başlayan bu örnek uygulamanın, ülkemizin dört bir yanındaki okullara ve okul yöneticilerine ilham olması temenni ediliyor. Sporun eğitimle iç içe yürütüldüğü projelerin artması, Türk karatesinin tabanını daha da güçlendirecek ve geleceğin milli sporcularının yetişmesine zemin hazırlayacaktır.

Eğitime ve spora gönül veren idarecilerin varlığı, Türk karatesinin yarınlarına umut olmaya devam ediyor.

 

