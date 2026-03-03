Vasfi Aşçı

Türkiye Karate Federasyonu ’ndan Anlamlı Teşekkür, Eğitime ve Spora Destek Ödüllendirildi

Kayseri’de eğitimi sporla buluşturan örnek bir çalışmaya anlamlı bir teşekkür geldi. Kayseri Melikgazi Şehit Necmettin Bayraktar Ortaokulu Okul Müdürü Abdullah Çalhan’a, okul bünyesinde karate sporuna verdiği katkı ve desteklerden dolayı milli takım eşofmanı hediye edildi.

Hediye, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir’in takdiriyle gönderilirken, takdimi Federasyon Genel Koordinatör Yardımcısı Ömer Patır gerçekleştirdi. Bu anlamlı jest, yalnızca bir teşekkür değil; aynı zamanda eğitime değer katan spor projelerinin ne denli kıymetli olduğunun da bir göstergesi oldu.

200’ün Üzerinde Sporcu Türk Karatesine Kazandırıldı

Okulda hayata geçirilen proje kapsamında bugüne kadar 200’ün üzerinde öğrenci karate ile tanıştı ve Türk karatesine kazandırıldı. Disiplin, özgüven, saygı ve azim gibi değerleri küçük yaşta öğrenen öğrenciler, hem akademik hem de sportif anlamda önemli gelişim gösterdi.

Okul yönetiminin spora verdiği bu güçlü destek, yalnızca bir branşın gelişimine değil; aynı zamanda sağlıklı ve bilinçli nesillerin yetişmesine de katkı sundu.

Diğer Okullara İlham Olsun

Kayseri’de başlayan bu örnek uygulamanın, ülkemizin dört bir yanındaki okullara ve okul yöneticilerine ilham olması temenni ediliyor. Sporun eğitimle iç içe yürütüldüğü projelerin artması, Türk karatesinin tabanını daha da güçlendirecek ve geleceğin milli sporcularının yetişmesine zemin hazırlayacaktır.

Eğitime ve spora gönül veren idarecilerin varlığı, Türk karatesinin yarınlarına umut olmaya devam ediyor.

