TAİJİGUAN DENEYİM SINIFI MAİSON DU SPORT INTERNATİONALE’DE!

Taijiquan deneyim sınıfı, Maison du Sport Internationale’de!

Haber Merkezi

Taijiquan deneyim sınıfı, 3 Şubat 2026 tarihinde Maison du Sport Internationale’de (MSI) açıldı. Eğitimden sonra geri bildirimler son derece olumlu oldu.

Uluslararası Wushu Federasyonu (IWUF) Lozan Ofisi ve Lozan Olimpiyat Başkenti Vakfı tarafından ortaklaşa başlatılan Taijiquan deneyim sınıfı, 3 Şubat 2026 tarihinde MSI’da açıldı. Bu, Taijiquan’ın MSI’ya ilk kez dahil edilmesi anlamına geliyor.

IWUF tarafından bu ücretsiz dersler aracılığıyla, uluslararası spor organizasyonlarında çalışanlar arasında taijiquan’ı yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Deneyim sınıfında “Wushu nedir ve Taijiquan nedir?” sorusuna cevap bulmak için uygulamalı bir yaklaşım benimsemeyi hedefliyor. Vakıf ise, spor binasındaki çalışanların refahına olan bağlılığı doğrultusunda, bu girişimi memnuniyetle karşıladı.

1O kuruluştan 17 katılımcı katıldı

MSI’deki ilk eğitim sınıfına, Uluslararası Okçuluk Federasyonu, Uluslararası Golf Federasyonu, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu, Uluslararası Federasyonlara hizmet veren bir hukuk firması ve Vakıf gibi yaklaşık 10 kuruluştan 17 katılımcı katıldı. Eğitimden sonra geri bildirimler son derece olumlu oldu. Katılımcılar deneyimi “hem rahatlatıcı hem de koordinasyon ve güç açısından zorlayıcı”, “Bir dahaki sefere tekrar geleceğiz”, “Hareketler zor olmasa da, onları iyi yapmak da kolay değil” şeklinde tanımladılar.

Öte yandan, “WOMEN SPORT EVASION” etkinliğinin organizatörü, 21 Haziran 2026’da yerel kadınlar için düzenlenmesi planlanan bu yılki Kadın Sporlarından Kaçınma Günü etkinliğine taijiquan’ı dahil etme konusunu görüşmek üzere IWUF ile iletişime geçti.

MSI’daki taijiquan deneyim sınıfı, üç aylık bir deneme süresiyle, her Salı 12:00-13:00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.