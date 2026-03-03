Vasfi Aşçı

Türk Karatesi: Geleceğe Güvenle Bakıyor Türk karatesi, hem ulusal hem uluslararası arenada tarihinin en güçlü dönemlerinden birini yaşıyor. Kısa süre önce tamamlanan Karate 1 Premier League İstanbul 2026 , bu gücün en somut göstergesiydi. Organizasyon, dünya çapında alkış aldı ve World Karate Federation (WKF) tarafından İstanbul etabının dijital etkileşimlerde tüm zamanların rekorunu kırdığı resmi olarak bildirildi. Bu sadece sportif bir başarı değil; Türk karatesinin marka değerini ve organizasyon kapasitesini ortaya koyan önemli bir işarettir.

Ancak spor dünyasında başarı kadar, dikkat ve sorumluluk da önemlidir. Şimdi gözlerimiz Antalya’da düzenlenecek olan Metin Demir Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası ’na çevrildi. Bu organizasyon, yalnızca bir yarışma değil; Türk karatesinin yarınlarını şekillendirecek altyapı sporcularımız için kritik bir adımdır.

Bazı asılsız iddialar, organizasyon öncesi gündeme taşınmış olsa da federasyon bu konularda net bir duruş sergiliyor: Katılım ücretsiz, konaklama zorunlu değil ve her şey minik ve yıldız sporcuların güvenliği ve konforu düşünülerek planlanıyor. Otel–salon transferlerinin düzenlenmesi, hakem ve antrenörlerin tek bir çatı altında organize edilmesi ticari bir hamle değil; aksine profesyonel bir sorumluluk ve özen göstergesidir.

Bu şampiyonanın bir diğer özel yanı ise adında saklı: Merhum Metin Demir ’in adı, Türk karate camiasının köklü vefa kültürünü hatırlatıyor. Spor, yalnızca madalyadan ibaret değildir; geçmişin emeğine sahip çıkmak, değerlerini yaşatmak ve geleceğe güvenle bakmak da sporun ayrılmaz parçasıdır.

İstanbul’daki Premier Lig ile dünyayı etkileyen Türkiye Karate Federasyonu, şimdi aynı disiplin ve özeni Antalya’da altyapı şampiyonalarında da gösteriyor. Eleştiriler olabilir, ama bunların bilgiye dayalı ve yapıcı olması gerekiyor. Spor; disiplin, saygı ve birlik üzerine kurulu bir kültürdür.