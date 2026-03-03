SON DAKİKA!
KARATEDE BALKAN ZAFERİ: ZİRVE TÜRKİYE'NİN! Bosna Hersek'in Banja Luka kentinde düzenlenen Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda zirveyi Türkiye aldı. Genel Klasmanda Şampiyonuz!
Türkiye Karate Federasyonu'ndan Anlamlı Teşekkür, Eğitime ve Spora Destek Ödüllendirildi
Türkiye Karate Federasyonu’ndan Anlamlı Teşekkür, Eğitime ve Spora Destek Ödüllendirildi
İŞTE O DRONLARIN HEDEFİNDEKİ BURJ AL ARAB!
İŞTE O DRONLARIN HEDEFİNDEKİ BURJ AL ARAB!
BALKAN ZAFERİ: ZİRVE TÜRKİYE'NİN!
BALKAN ZAFERİ: ZİRVE TÜRKİYE’NİN!
Uşak'ın Üç İsmi Balkan Sahnesinde Türkiye İçin Mücadele Verecek
Uşak’ın Üç İsmi Balkan Sahnesinde Türkiye İçin Mücadele Verecek
CONOR McGREGOR DÖNÜŞÜNE DAİR İPUCU VERDİ!
CONOR McGREGOR DÖNÜŞÜNE DAİR İPUCU VERDİ!
YTKF KURUCU BAŞKANI İLHAN DEĞİRMENCİ İSTİFA ETTİ
YTKF KURUCU BAŞKANI İLHAN DEĞİRMENCİ İSTİFA ETTİ
SAVAŞ SANATLARI SPORLARINDA HER DEM BAŞARILI ve FORM'DA OLMAK
SAVAŞ SANATLARI SPORLARINDA HER DEM BAŞARILI ve FORM’DA OLMAK
Milli Takım Kampında Gelecek Şekillendi
Milli Takım Kampında Gelecek Şekillendi
MİLLİ ESKRİMCİ ALARA ATMACA AVRUPA ŞAMPİYONU
MİLLİ ESKRİMCİ ALARA ATMACA AVRUPA ŞAMPİYONU
BALIKESİR'DE KIRKLARELİ RÜZGÂRI: İKİ BRONZ, BİR TÜRKİYE HEDEFİ
BALIKESİR’DE KIRKLARELİ RÜZGÂRI: İKİ BRONZ, BİR TÜRKİYE HEDEFİ

Türk Karatesi: Geleceğe Güvenle Bakıyor

Türk Karatesi: Geleceğe Güvenle Bakıyor
Vasfi Aşçı

Türk Karatesi: Geleceğe Güvenle Bakıyor
Türk karatesi, hem ulusal hem uluslararası arenada tarihinin en güçlü dönemlerinden birini yaşıyor. Kısa süre önce tamamlanan Karate 1 Premier League İstanbul 2026, bu gücün en somut göstergesiydi. Organizasyon, dünya çapında alkış aldı ve World Karate Federation (WKF) tarafından İstanbul etabının dijital etkileşimlerde tüm zamanların rekorunu kırdığı resmi olarak bildirildi. Bu sadece sportif bir başarı değil; Türk karatesinin marka değerini ve organizasyon kapasitesini ortaya koyan önemli bir işarettir.
Ancak spor dünyasında başarı kadar, dikkat ve sorumluluk da önemlidir. Şimdi gözlerimiz Antalya’da düzenlenecek olan Metin Demir Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası’na çevrildi. Bu organizasyon, yalnızca bir yarışma değil; Türk karatesinin yarınlarını şekillendirecek altyapı sporcularımız için kritik bir adımdır.
Bazı asılsız iddialar, organizasyon öncesi gündeme taşınmış olsa da federasyon bu konularda net bir duruş sergiliyor: Katılım ücretsiz, konaklama zorunlu değil ve her şey minik ve yıldız sporcuların güvenliği ve konforu düşünülerek planlanıyor. Otel–salon transferlerinin düzenlenmesi, hakem ve antrenörlerin tek bir çatı altında organize edilmesi ticari bir hamle değil; aksine profesyonel bir sorumluluk ve özen göstergesidir.
Bu şampiyonanın bir diğer özel yanı ise adında saklı: Merhum Metin Demir’in adı, Türk karate camiasının köklü vefa kültürünü hatırlatıyor. Spor, yalnızca madalyadan ibaret değildir; geçmişin emeğine sahip çıkmak, değerlerini yaşatmak ve geleceğe güvenle bakmak da sporun ayrılmaz parçasıdır.
İstanbul’daki Premier Lig ile dünyayı etkileyen Türkiye Karate Federasyonu, şimdi aynı disiplin ve özeni Antalya’da altyapı şampiyonalarında da gösteriyor. Eleştiriler olabilir, ama bunların bilgiye dayalı ve yapıcı olması gerekiyor. Spor; disiplin, saygı ve birlik üzerine kurulu bir kültürdür.
Bugün Antalya’da tatamiye çıkacak minik sporcularımız, yalnızca birer yarışmacı değil; Türk karatesinin güvenle geleceğe taşınan temsilcileridir. Emeğe, değerlerimize ve geleceğe duyulan bu güven, Türk karatesini daha da güçlü kılacaktır.
Türkiye Karate Federasyonu (TKF) Ercüment Taşdemir Hayrettin Hamurcu Mustafa Ertekin

