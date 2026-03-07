SON DAKİKA!
WUSHU'DA GELECEĞİ KONUŞURKEN... "Türkiye'de Wushu'nun gelişim sürecine baktığımızda, bu sporun uzun yıllar boyunca kulüplerin, antrenörlerin ve sporcuların büyük emeğiyle büyüdüğünü görmek gerekir."
TAİJİGUAN DENEYİM SINIFI MAİSON DU SPORT INTERNATİONALE’DE!
WUSHU’DA GELECEĞİ KONUŞURKEN
Hakem Camiası Sekabahçe’de İftar Sofrasında Buluştu
DÖVÜŞ SANATLARINDA YİNG VE YANG DENGESİ
Türk Karatesi: Geleceğe Güvenle Bakıyor
Türkiye Karate Federasyonu’ndan Anlamlı Teşekkür, Eğitime ve Spora Destek Ödüllendirildi
İŞTE O DRONLARIN HEDEFİNDEKİ BURJ AL ARAB!
BALKAN ZAFERİ: ZİRVE TÜRKİYE’NİN!
Uşak’ın Üç İsmi Balkan Sahnesinde Türkiye İçin Mücadele Verecek
CONOR McGREGOR DÖNÜŞÜNE DAİR İPUCU VERDİ!

BMF UNVAN MAÇINDA DEV RÖVANŞ: HOLLOWAY VS. OLİVEİRA 2

F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

UFC 326, büyük rövanşın yer aldığı ve “BMF” özel kemerinin söz konusu olduğu ‘Max Holloway- Charles Oliveira 2’ maçıyla T-Mobile Arena’da gerçekleşecek.

UFC’nin 326 kartı 7 Mart Cumartesi’yi 8 Mart Pazar’a bağlayan gece 05.00’te, Las Vegas’taki T-Mobile Arena’da sahne alıyor. Kartta “BMF” kemerinin sahibi ve tüy sıkletin efsanesi Max “Blessed” Holloway, hafif sıkletin en çok bitiriş yapan ismi Charles “Do Bronx” Oliveira ile yıllar sonra yeniden karşılaşıyor. Holloway, bitmek bilmeyen kondisyonu, diğer yanda submission ustası Oliveira kartın ana maçında kozları ortaya koyacak.

Amerikalı Holloway, Gaethje karşısındaki unutulmaz nakavtıyla kemeri almıştı; Kemerini koruyabilecek mi, yoksa Brezilyalı Oliveira o kemeri kazanabilecek mi?

Holloway’in boksu mu, yoksa Oliveira’nın jiu-jitsusu mu?

Oliveira, BMF kemerini Brezilya’ya götürmek için geliyor… İlk maçları 2015 yılında Oliveira’nın talihsiz sakatlığıyla yarım kalmıştı. Her iki dövüşçü de kariyerlerinin zirvesinde ve bu sefer ortada “En Kötü Çocuk” (BMF) kemeri var. Şimdi submission ustası, Holloway’in boksundan çıkıp teslim alabilecek mi?

