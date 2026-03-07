Flaş! Dev rövanşa sayılı saatler kaldı!

BMF UNVAN MAÇINDA DEV RÖVANŞ: HOLLOWAY VS. OLİVEİRA 2

F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

UFC 326, büyük rövanşın yer aldığı ve “BMF” özel kemerinin söz konusu olduğu ‘Max Holloway- Charles Oliveira 2’ maçıyla T-Mobile Arena’da gerçekleşecek.

UFC’nin 326 kartı 7 Mart Cumartesi’yi 8 Mart Pazar’a bağlayan gece 05.00’te, Las Vegas’taki T-Mobile Arena’da sahne alıyor. Kartta “BMF” kemerinin sahibi ve tüy sıkletin efsanesi Max “Blessed” Holloway, hafif sıkletin en çok bitiriş yapan ismi Charles “Do Bronx” Oliveira ile yıllar sonra yeniden karşılaşıyor. Holloway, bitmek bilmeyen kondisyonu, diğer yanda submission ustası Oliveira kartın ana maçında kozları ortaya koyacak.

Amerikalı Holloway, Gaethje karşısındaki unutulmaz nakavtıyla kemeri almıştı; Kemerini koruyabilecek mi, yoksa Brezilyalı Oliveira o kemeri kazanabilecek mi?

Holloway’in boksu mu, yoksa Oliveira’nın jiu-jitsusu mu?

Oliveira, BMF kemerini Brezilya’ya götürmek için geliyor… İlk maçları 2015 yılında Oliveira’nın talihsiz sakatlığıyla yarım kalmıştı. Her iki dövüşçü de kariyerlerinin zirvesinde ve bu sefer ortada “En Kötü Çocuk” (BMF) kemeri var. Şimdi submission ustası, Holloway’in boksundan çıkıp teslim alabilecek mi?