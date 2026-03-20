SON DAKİKA!
KHAMZAT CHİMAEV UFC328’DE SEANSTRİCKLAND İLE KARŞILAŞACAK... UFC 328’de Hamzat Çhimaev 09 Mayıs’ta şampiyonluk kemerini savunmak için Sean Strickland ile karşılaşacak.
CHUCK NORRİS'İN VEFATI DÜNYADA GENİŞ YANKI BULDU!
ÜNLÜ DÖVÜŞ SANATLARI USTASI VE AKTÖR CHUCK NORRİS HAYATINI KAYBETTİ

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Haber Merkezi

Dövüş sanatları ustası ve efsanevi aktör Chuck Norris, Hawaii’de geçirdiği ani bir sağlık sorunu sonucu 86 yaşında hayatını kaybetti.

Dövüş sanatları ustası ve ünlü oyuncu Chuck Norris, 86 yaşında hayatını kaybetti. Hawaii’de tatildeyken aniden rahatsızlanan usta oyuncunun vefatı, ailesi tarafından yapılan duygu dolu bir paylaşımla doğrulandı.

Chuck Norris’in ailesi, resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, daha önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan oyuncunun Perşembe sabahı vefat ettiği belirtildi. Ölüm nedeni tam açıklanmasa da, durumun “ani ve beklenmedik bir sağlık sorunu” olduğuna yer verildi..

Ailesi; “Sevgili Chuck Norris’in dün sabahki ani vefatını büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Olayların detaylarını gizli tutmak istesek de, lütfen bilin ki ailesiyle çevriliydi ve huzur içindeydi.”

“Sadık bir eş ve sevgi dolu bir baba”

Chuck Norris, bir dövüş sanatları ustası olmasının yanında bir aktör, aynı zamanda disiplini ve hayırseverliği ile insani yönüne vurgu yapıldı: “Sadık bir eş ve sevgi dolu bir baba. O bizim ailemizin kalbiydi.”

Milyonlara ilham verdi:

“Hayatını inanç, amaç ve sevdiği insanlara sarsılmaz bir bağlılıkla yaşadı. Disiplini ve iyiliğiyle dünya çapında kalıcı bir etki bıraktı.”

ETİKETLER:
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.