KARATEDE BALKAN ZAFERİ: ZİRVE TÜRKİYE’NİN! Bosna Hersek’in Banja Luka kentinde düzenlenen Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası’nda zirveyi Türkiye aldı. Genel Klasmanda Şampiyonuz!
Uşak’ın Üç İsmi Balkan Sahnesinde Türkiye İçin Mücadele Verecek
CONOR McGREGOR DÖNÜŞÜNE DAİR İPUCU VERDİ!
YTKF KURUCU BAŞKANI İLHAN DEĞİRMENCİ İSTİFA ETTİ
SAVAŞ SANATLARI SPORLARINDA HER DEM BAŞARILI ve FORM’DA OLMAK
BALIKESİR’DE KIRKLARELİ RÜZGÂRI: İKİ BRONZ, BİR TÜRKİYE HEDEFİ
TATAMİDE YENİ BİR YÜKSELİŞ: EFE GÜNSEVEN BÜYÜKLERDE İLK ADIMINI ATTI
AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI ÖZGÜVEN İNŞASI: KARATE İLE GÜÇLÜ VE BARIŞÇIL BİREYLER YETİŞTİRMEK
Tataminin Sessiz Gücü: Kamil Uci Gözünü Yeniden Balkan Tacına Dikti
VETERANLARDA YARIŞTI, PERFORMANSI İLE TAKDİR ALDI
İŞTE O DRONLARIN HEDEFİNDEKİ BURJ AL ARAB!

İŞTE O DRONLARIN HEDEFİNDEKİ BURJ AL ARAB!
  1 Mart 2026 20:27 | Güncellenme: 1 Mart 2026 20:31
Fotoğraf: SİYAHKUŞAK

Fotoğraf: SİYAHKUŞAK

 

Haber: SİYAHKUŞAK

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nin Dubai kenti füzelerin hedefi oldu. ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık İran’ın misilleme yaptığı kentteki Burj Al Arab’ı günler önce SİYAHKUŞAK Gezi Ekibi görüntülemişti.

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırılarına karşı Tahran’ın gerçekleştirdiği misillemelerin ardından Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinin simgelerinden Burj Al Arab vuruldu!

BAE’nin simgelerinden olan Burj Al Arab vurulurken, Palm Cümeyra semtinde yer alan birçok lüks otel saldırıların hedefi oldu. Füzelerin isabeti sonrası yangın çıkarken 4 kişi yaralandı.

Dubai Emirliği hükümeti, ABD-İsrail saldırılarına karşılık olarak İran tarafından düzenlenen saldırılarla eş zamanlı olarak patlamaların meydana geldiğini duyurdu. Lüks Burj Al Arab’ı vurması sonrası yangına neden oldu.

Yapılan açıklamada, acil müdahale ekiplerinin derhal sevk edildiği ve ilgili makamlarla koordinasyon halinde çalışıldığı, olayda yaralanan 4 kişiye gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı bildirildi.

İran’ın karşılık olarak yaptığı saldırıdan günler önce simge olan Burj Al Arab’ı SİYAHKUŞAK gezi ekibi görüntülemişti.

