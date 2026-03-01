İŞTE O DRONLARIN HEDEFİNDEKİ BURJ AL ARAB!

Haber: SİYAHKUŞAK

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nin Dubai kenti füzelerin hedefi oldu. ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık İran’ın misilleme yaptığı kentteki Burj Al Arab’ı günler önce SİYAHKUŞAK Gezi Ekibi görüntülemişti.

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırılarına karşı Tahran’ın gerçekleştirdiği misillemelerin ardından Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinin simgelerinden Burj Al Arab vuruldu!

BAE’nin simgelerinden olan Burj Al Arab vurulurken, Palm Cümeyra semtinde yer alan birçok lüks otel saldırıların hedefi oldu. Füzelerin isabeti sonrası yangın çıkarken 4 kişi yaralandı.

Dubai Emirliği hükümeti, ABD-İsrail saldırılarına karşılık olarak İran tarafından düzenlenen saldırılarla eş zamanlı olarak patlamaların meydana geldiğini duyurdu. Lüks Burj Al Arab’ı vurması sonrası yangına neden oldu.

Yapılan açıklamada, acil müdahale ekiplerinin derhal sevk edildiği ve ilgili makamlarla koordinasyon halinde çalışıldığı, olayda yaralanan 4 kişiye gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı bildirildi.

İran’ın karşılık olarak yaptığı saldırıdan günler önce simge olan Burj Al Arab’ı SİYAHKUŞAK gezi ekibi görüntülemişti.