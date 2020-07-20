Dünü Bilmeyenin Bugünü Anlaması Zor!

Wushu spor dalı köken itibari ile Çin’in bir sporu ve her spor dalında olduğu gibi kültürel yayılmanın en iyi yöntemi spor olduğu için şüphesiz Çin bunu iyi kullanıyor. Diğer ülkelerde Kung-fu’nun yeniden sentezlemiş hali ile Wushu adı altında çalışırken önce Avrupa’da, sonra Dünya’da federasyon oldu. Buraya kadar her şey kronolojik bir sıralama diyebiliriz…

Konu olimpiyat oyunları olunca, tüm dünyada etkin ve aynı şekilde Dünya ülkelerinin de etkin olması adına demokratik bir yapıya sahip olunması gerekmekte ki, OIC bünyesine kabul edebilsin Wushu’yu!

(Dikkatinizi çekti ise ilk önce Avrupa’da federasyon kuruldu, sonra Dünya da kuruldu.)

2011 yılında Ankara’da yapılan seçim ile Dünya Wushu Federasyonu için seçim yaparak Avrupa adayını çıkardı. Böylece demokratik bir seçim olacak, biri Asya’dan diğeri Avrupa’dan iki aday yarıştı ve seçimin galibi Asya dan olan aday kazandı. Kaybeden Avrupalı aday ise seçimden sonra Dünya Federasyonu Başkan yardımcısı oldu.

Türkiye Wushu Federasyonu ise bu seçimlerde Asya’dan yana çalışma yapıyor, Avrupa’ya karşı. Kim var Avrupa’da? Raymon Simit EWUF Başkanı ve Patrick Van Campenhout EWUF sekreteri.

Abruddahman Akyüz;

“2011 Dünya Şampiyonası’nda Dünya Federasyonu Kongresi yapıldı ve bu kongrede Türkiye, Çin kanalıyla beraber Avrupa Wushu Federasyonu yöneticilerine karşı mücadele etti ve seçimi biz kazandık. Ondan sonra Avrupalıların bize karşı bir husumeti olduğunu gördük ve bize karşı bir takım düşmanlıklar yaptılar.”

Peki, kime karşı kimi desteklerdik, şimdi kimle birliktelik yaparak neyi değiştirmek istiyoruz;

“Biz şimdi bu sporu kötü niyetli insanların elinden alınmasını artık bir zaruret olduğunu düşünüyoruz ve bu şekilde harekete geçtik. 2014 yılında başladığımız girişimi artık sonuçlandırmaya karar verdik. Şimdiki federasyon artık hizmet veren bir federasyonluktan çıkıp bir şirket halini almış. Biz şimdi eskiden güzel şekilde işleyen federasyonun devamını kurduk.”

“Ee, ne değişti peki!” diye sormak gerekmez mi? Neden hep kaybeden taraftayız, bunun bir anlamı yok mu? diye sormak gerekiyor.

Devamı var…

Kemal YOLCU

Wushu 4. Kademe Baş Antrenör Uluslararası Antrenör ve Hakem