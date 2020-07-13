  • Anasayfa/
  • Haberler/
  • EA Sports, UFC 4 Çıkış Tarihini Açıkladı…
  • /

    13 Temmuz 2020

    tarihinde eklendi.

EA Sports, UFC 4 Çıkış Tarihini Açıkladı…

SİYAHKUŞAK

Flaş! UFC 4 çıkış tarihi belli oldu. EA Sports’un geliştiediği dövüş sanatları oyununun tanıtım tarihi ve detayları paylaşıldı.

EA Sports tarafından geliştirilen dövüş sanatları oyunu UFC 4, çok yakında oyuncularla buluşmayı bekliyor. Dövüş oyunları arasında güzel bir yere sahip olan UFC serisinin yeni oyunu UFC 4 ile piyasayadaki yerini alacak. İşte UFC 4’ün çıkış tarihi ve detayları…

Serinin son oyunu olan UFC 4’ün çıkış tarihi belli olurken şu anda ön sipariş ile satılan UFC 4, 7 Ağustos’ta EA Access aboneleri için oynanılabilir olacak. PlayStation 4 ve Xbox One modelleri ise oyuna 14 Ağustos’tan itibaren erişebilecekler. Oyunu merak edenler ise EA Sports tarafından paylaşılan videoya göz atabilirler.

Yayınlanan videoda oyunun geliştirilen grafik kalitesi ön plana çıkıyor. Bununla beraber yeni dövüş mekanikleri ve oyuncu geliştirmeleri oldukça ilgi çekici. Farklı tarzda ringleri içerisinde barındıran UFC 4, kafes dövüşü ile oyunun tanınırlığını artıracak gibi duruyor.

UFC 4’ü ön siparişle satın alan oyunculara özel oyun içi ögeler de sunuldu. Ön siparişle satın alan oyuncular, Tyson Fury ve Anthony Joshua’ya erişebiliyorlar. Oyunu ön sipariş ile almak istemiyorsanız 14 Ağustos tarihinde PlayStation 4 veya Xbox One cihazınıza satın alabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Benzer İçerikler
UFC 251 Ana Card Paz, 12 Temmuz Sonuçları
Haberler UFC 251 Ana Card Paz, 12 Temmuz Sonuçları
Türkiye Kata Şampiyonası Bursa’da Gerçekleşti
Haberler Türkiye Kata Şampiyonası Bursa’da Gerçekleşti
GÜZEL DÜŞÜN, GÜZEL YAŞA
Haberler GÜZEL DÜŞÜN, GÜZEL YAŞA
Hasan ÇİFCİ: “WT ve Wushu Birbirine Hiç Benzemeyen İki Ayrı Sistem.”
Haberler Hasan ÇİFCİ: “WT ve Wushu Birbirine Hiç Benzemeyen İki Ayrı Sistem.”
Kyokushin, Ashihara’nın Sorunlarını ve de Hukuki Durumunu Mutlaka Kararlılıkla Çözeceğiz!
Haberler Kyokushin, Ashihara’nın Sorunlarını ve de Hukuki Durumunu Mutlaka Kararlılıkla Çözeceğiz!
UFC Dövüş Adası’nda Bir Gecede 3 Kemer Maçı!
Haberler UFC Dövüş Adası’nda Bir Gecede 3 Kemer Maçı!
  • Site İçi Yorumlar

Bültene Kaydol Anında Haberdar Ol !