EA Sports, UFC 4 Çıkış Tarihini Açıkladı…

Flaş! UFC 4 çıkış tarihi belli oldu. EA Sports’un geliştiediği dövüş sanatları oyununun tanıtım tarihi ve detayları paylaşıldı.

EA Sports tarafından geliştirilen dövüş sanatları oyunu UFC 4, çok yakında oyuncularla buluşmayı bekliyor. Dövüş oyunları arasında güzel bir yere sahip olan UFC serisinin yeni oyunu UFC 4 ile piyasayadaki yerini alacak. İşte UFC 4’ün çıkış tarihi ve detayları…

Serinin son oyunu olan UFC 4’ün çıkış tarihi belli olurken şu anda ön sipariş ile satılan UFC 4, 7 Ağustos’ta EA Access aboneleri için oynanılabilir olacak. PlayStation 4 ve Xbox One modelleri ise oyuna 14 Ağustos’tan itibaren erişebilecekler. Oyunu merak edenler ise EA Sports tarafından paylaşılan videoya göz atabilirler.

Yayınlanan videoda oyunun geliştirilen grafik kalitesi ön plana çıkıyor. Bununla beraber yeni dövüş mekanikleri ve oyuncu geliştirmeleri oldukça ilgi çekici. Farklı tarzda ringleri içerisinde barındıran UFC 4, kafes dövüşü ile oyunun tanınırlığını artıracak gibi duruyor.

UFC 4’ü ön siparişle satın alan oyunculara özel oyun içi ögeler de sunuldu. Ön siparişle satın alan oyuncular, Tyson Fury ve Anthony Joshua’ya erişebiliyorlar. Oyunu ön sipariş ile almak istemiyorsanız 14 Ağustos tarihinde PlayStation 4 veya Xbox One cihazınıza satın alabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir