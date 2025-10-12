ELAZIĞ’DA KARATE RÜZGÂRI – HAZIRLIKLAR SON DÜZLÜKTE

Haber: Vasfi AŞÇI

Ümit, Genç ve U21 Türkiye Karate Şampiyonası öncesinde federasyonda yoğun bir hazırlık süreci yaşanıyor. Katılım listeleri netleşirken, Elazığ dev bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Şampiyona 24-26 Ekim 2025 tarihlerinde Fırat Üniversitesi Spor Salonunda düzenlenecek.

Türkiye’nin dört bir yanından genç karateciler, Elazığ’da düzenlenecek olan Ümit, Genç ve U21 Türkiye Karate Şampiyonası için gün sayıyor. Bu organizasyon sadece bir yarışma değil, aynı zamanda geleceğin milli sporcularının vitrine çıktığı en önemli platformlardan biri olacak.

Federasyonumuzun organizasyon başkanlığı tarafından yapılan son duyuruda, kesin katılmayacak sporcuların bu akşam saat 20.00’ye kadar bildirilmesi istendi. Bu talep, sürecin düzenli ilerlemesi ve özellikle kafile, konaklama, yol ve hazırlık planlamalarının sağlıklı şekilde yapılabilmesi için kritik öneme sahip. Elazığ’ın uzak konumu düşünüldüğünde, bu hazırlıkların zamanında tamamlanması herkesin ortak sorumluluğu haline geliyor.

Yarın, bildirilen eksiklerin ardından, puan sıralamasına göre en yüksek derecelere sahip sporcuların eklenmesiyle ilk 32 listesi paylaşılacak. Bu liste, teknik kurullar ve antrenörler için yol gösterici bir çerçeve oluşturacak. Ayrıca tüm kulüplerin 15 Ekim son kayıt tarihini kaçırmadan işlemlerini tamamlamaları da hatırlatıldı.

Federasyonumuz, bu süreci tam bir disiplin ve şeffaflık anlayışıyla yürütüyor. Daha önce katılmayacağını bildiren sporcuların yeniden beyan vermesine gerek kalmadan sistem güncelleniyor. Böylece zaman kaybı önlenirken, sürecin her adımı net bir şekilde takip edilebiliyor.

Ben de Türkiye Karate Federasyonu Basın Kurulu üyesi olarak bu hazırlıkları yakından izliyorum. Gözlemim şu: Organizasyon ekibi büyük bir titizlik içinde, antrenörler detaylı planlamalar yapıyor ve sporcuların heyecanı her geçen gün artıyor. Elazığ’daki bu şampiyona, yalnızca madalya mücadelesi değil; Türk karatesinin genç jenerasyonunun azmini, disiplinini ve geleceğe hazır oluşunu gösterecek büyük bir sınav niteliğinde.

Kısacası, Elazığ’da sadece bir şampiyona değil, Türk karatesinin geleceği sahne alacak.

Ve bizler, bu büyük emeklerin meyvesini hep birlikte gururla izleyeceğiz.