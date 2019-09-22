Eray Şamdan, Japon spocuyu Hakem kararıyla 5-0 yenerek Şampiyon oldu ve ülkemize bir kez daha gurur yaşattı. Karate Milli Takımı, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları hedefiyle kota müsabakalarına hız kesmeden Şili’de devam etti. Ay-yıldızlı ekip, Karate 1 A Serisi’nde sezonun dördüncü ve son etabı olan Santiago kentinde, 20-22 Eylül tarihleri arasında tatamiye çıktı.

Kumite 60kg. Eray Şamdan, Japon spocuyu Hakem kararıyla 5-0 yenerek Şampiyon oldu. Şamdan bir kez daha ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Karate 1 Premier Lig’in Tokyo’da düzenlenen bu sezonki beşinci etabında Eray Şamdan bronz madalya kazanmıştı. Liğin Şili etabında ise kalitesini ortaya koydu ve kürsünün zirvesinde Altın madalyasını aldı.