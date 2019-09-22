Eray Şamdan, Japon spocuyu Hakem kararıyla 5-0 yenerek Şampiyon oldu ve ülkemize bir kez daha gurur yaşattı.
Karate Milli Takımı, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları hedefiyle kota müsabakalarına hız kesmeden Şili’de devam etti. Ay-yıldızlı ekip, Karate 1 A Serisi’nde sezonun dördüncü ve son etabı olan Santiago kentinde, 20-22 Eylül tarihleri arasında tatamiye çıktı.
Kumite 60kg. Eray Şamdan, Japon spocuyu Hakem kararıyla 5-0 yenerek Şampiyon oldu. Şamdan bir kez daha ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Karate 1 Premier Lig’in Tokyo’da düzenlenen bu sezonki beşinci etabında Eray Şamdan bronz madalya kazanmıştı. Liğin Şili etabında ise kalitesini ortaya koydu ve kürsünün zirvesinde Altın madalyasını aldı.
Sporcu babası Adnan Şamdan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevinçini paylaştı; “Aslan oğlum Japon spocuyu hakem kararıyla 5-0 yenerek Şampiyon oldu. Ülkemize ve bölgemize hayırlı olsun. Darıca Belediyesi Eğt. Spor kulübü Sporcumuz Eray Şamdan, Tebrikler… Ülkemize ve ailemize yaşattığın gurur için Teşekkürler çocuk. Ayrıca Milli takım Antrenörlerini ve diğer şampiyonlarıda tebrik ediyorum.” dedi.