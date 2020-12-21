Ju Jitsu Federasyonu’nun faaliyetleri tüm hızıyla devam ederken geçtiğimiz günlerde Demirbaş Spor Merkezi’nde gerçekleşen seminere bir çok katılımcının yanında Sensei Erdal Buğa’da katıldı. Buğa’ya hem semineri, hemde karateyi sorduk; “ju jitsu geleceğin sporları arasında ve çığ gibi büyüyor” diye ifade ederken karate ile ilgili sorumuza, “Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmamış!!!” dedi.

SİYAHKUŞAK: Erdal hoca merhaba, Nasılsınız?

Erdal BUĞA: İyilik çok şükür, hoş geldiniz…

SİYAHKUŞAK: Hoş bulduk. Erdal hoca, geçtiğimiz günlerde Ju Jitsu federasyonunun semineri vardı, sizde yer aldınız, nasıl geçti?

Erdal BUĞA: Jujutsu / Juijutsu, Japonya kökenli bir Uzak Doğu savaş sanatıdır. Samurayların savaşlarda silahsız kaldıklarında kullandıkları tekniklerle yaratılmıştır. Rakibin saldırısından faydalanarak vuruş, kırış, fırlatma, boğma ve kilitleme tekniklerinden oluşmaktadır. Uzun ve çok tekrara dayanan bir sistemi vardır.

1-2 Ekim 2020 de Demirbaş spor kulübüne yapıldı, seminer ve çok keyifli geçti. Ali Demirbaş hocamız ev sahipliği yaptığı ve bizi ağırladığı için teşekkür ederim.

SİYAHKUŞAK: Semineri bize kısaca özetlermisin, teknik, taktik ve içerik olarak?

Erdal BUĞA: ju jitsu teknik ve terimleri karateye nerdeyse aynı ve çok çabuk adapte oluyor karate alt yapısı olanlar.

SİYAHKUŞAK: Peki, ilgi, alaka nasil, Ju Jitsu’nun gelecekte vizyonunu nasıl görüyorsun?

Erdal BUĞA: ju jitsu geleceğin sporları arasında ve çığ gibi büyüyor. İleriki yıllarda parmak sayısı kadar kalacak sporlardan biri olaçak, gidişat onu gösteriyor.

SİYAHKUŞAK: Yıllarını karateye verdin, şimdi bir tarafta karate, diğer tarafta Ju Jitsu değil mi?

Erdal BUĞA: 1980 den bu zamana kadar karate yapıyorum, fakat işlerimin yoğunluğu nedeniyle çok zaman ayıramıyordum emekli oldum ve işlerimin bir kısım sorumluluklarını elemanlara verdim. Karate ve ju jitsu ya daha çok zaman ayıracağım.

SİYAHKUŞAK: İleride başka planlarınız var mı, mesela salon açmak gibi?

Erdal BUĞA: Bundan sonraki süreçte zamanımın tamamını spora ayıracağim,

milli hakem ve 3 kademe antrenörüm, 5 Dan’ım.

SİYAHKUŞAK: Nerede açmayı düşünüyorsun ve nasıl bir salon olacak?

Erdal BUĞA: Örnek bir spor kulübü açmayı düşünüyorum. Levent, Gayrettepe, Mecidiyeköy, Beşiktaş civarlarında hoca arkadaşlarimla yer bakıyoruz. Bu spora gönül vermiş hocalarımla c.tesi günleri dostluk dayanışma ve hoş sohbet geçireceğimiz bir ders koymayı düşünüyorum, çantasını alıp gelebilir, tüm hocalarımızı ağırlamak bizden olur.

SİYAHKUŞAK: Karate ile ilgili bir sorum olacak. Seçimler olimpiyat sonuna pas edildi. Bu dönemde camia rekabetin getirdiği küskünlük, kırgınlık oldu mu?

Erdal BUĞA: Karate başkanlık seçimleri olimpiyat sonuna kadar ertelendi. Bu dönemde karate camiası adeta ikiye bölündü ve büyük kırgınlıklar başladı. Ben kısaca şunu söylemek istiyorum; Ahde vefa borcu olanlar bir kez daha düşünsün derim, köprüden önce son çıkış derim. Bir kızıl dereli ata sözü derki!!!!

“Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmamış!!!”

SİYAHKUŞAK: Senin camiada gördüğün, “Şu şöyle olsun” dediğim bir eksiklik var mı?

Erdal BUĞA: Pandemi dolayısıyla spor kulüblerin durumları vahim, kira, doğal gaz, elektrik, su vs giderler… Bu durumda hocalarımızın dayanacak gücü kalmadı ve pandemiden dolayı salonlar iş yapamaz hâlâ geldi.

SİYAHKUŞAK: Hocam sizin ayrıca söylemek istediğiniz son bir şey var mı?

Erdal BUĞA: Bakanlığın federasyona verdiği imkanlar kısıtlı, Esat başkanın elinden geleni fazlasını yapmaya çalışıyor.

SİYAHKUŞAK: Erdal hocam kolay gelsin, görüşmek üzere…

Erdal BUĞA: Teşekkür ederim, sizede kolay gelsin.