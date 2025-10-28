Eşme’de Coşku Dolu Ayva Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

HABER: VASFİ AŞÇI

Kartepe Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Eşme Ayva Festivali, bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Eşme Sahili’nde düzenlenen 6’ncı festival, sabahın erken saatlerinden itibaren renkli görüntülere sahne oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla organize edilen etkinlik, hem yerel üretimi teşvik eden hem de Kartepe’nin kültürel değerlerini yaşatan önemli bir buluşma noktası oldu.

Festivalin açılışı, tüm şehitler anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Eşme Mahalle Muhtarı Selim Günay, konukları selamlayarak açılış konuşmasını yaptı. Günay, festivalin Eşme’nin kültürel kimliğini koruyan önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayarak emeği geçen herkese teşekkür etti.

Daha sonra kürsüye çıkan Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman, konuşmasına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajıyla başladı. Başkan Kocaman, “Cumhuriyetimizin 102. yılını büyük bir gururla kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” dedi.

Kocaman, festivalin önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Ayvayı bahane ederek bir araya gelmeyi seviyoruz. Bu festival sadece bir ürün tanıtımı değil, aynı zamanda birliğimizin ve beraberliğimizin simgesi. Eşme’nin bereketli topraklarında yetişen ayva artık Kartepe’nin markası hâline geldi.”

Etkinliğe Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival alanında oluşturulan “Ayva Koridoru”, yöresel ürün stantları, tarım ve bahçe aletleri sergileri, tekne ve deniz ürünleri satış alanlarıyla ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Öğrencilerin halk oyunları gösterileri ve sahne performansları da büyük beğeni topladı.

Akşam saatlerinde ise sahneye çıkan ünlü sanatçı Irmak Arıcı, söylediği birbirinden güzel şarkılarla festivale renk kattı. Performansı sırasında alanı dolduran kalabalık, Arıcı’nın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Sahil boyunca yankılanan müzik, coşkuyu doruğa taşıdı. Irmak Arıcı’nın konseri, festivalin en unutulmaz anı olarak hafızalara kazındı.

Bu yılki festival, katılım açısından rekor kırdı. Bölge halkının yanı sıra çevre ilçelerden gelen ziyaretçiler de Eşme’nin meşhur ayvasını ve yöresel lezzetlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Etkinlik, hem üreticilere satış imkânı sağladı hem de bölge ekonomisine canlılık kazandırdı.

Katılımcılar, festivalin Kartepe’nin tanıtımına ve turizmine önemli katkı sunduğunu belirtti. Yoğun ilgi nedeniyle gelecek yıllarda alan planlaması, otopark ve ulaşım konularında yeni düzenlemeler yapılması önerildi.

Festivalin sonunda konuşan Başkan Mustafa Kocaman, bu birlikteliğin her yıl büyüyerek devam edeceğini vurguladı:

“Ayva bir bahane, asıl güzellik bir arada olabilmekte. Bu coşku ve sevgiyle Kartepe her yıl biraz daha güzelleşiyor.”

