Kayaoğlu Karate Spor Kulübü Denizli’de Gururla Açıldı: Spor Camiasından Büyük Destek!

Kayaoğlu Karate Spor Kulübü Denizli'de Gururla Açıldı: Spor Camiasından Büyük Destek!
Haber : Vasfi Aşçı

Denizli’de spor dünyasını bir araya getiren anlamlı ve heyecan dolu bir gün yaşandı. İhsan Kaya hocamızın oğlu Muhammet Kaya, uzun yıllar süren emek, özveri ve disiplinin bir yansıması olarak kurduğu Kayaoğlu Karate Spor Kulübünün açılışını büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. Bu özel gün, hem karate camiasını hem de spora gönül veren herkesi aynı çatı altında buluşturarak unutulmaz anlara sahne oldu.

Açılış törenine katılan isimler ise kulübün yalnızca bir spor merkezi değil, aynı zamanda geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye aday güçlü bir yuva olacağının da adeta bir göstergesiydi. Dünya ve Avrupa şampiyonu Haldun Alagaş, milli sporcular Uğur Aktaş, Serap Özçelik, Orçun Duman, deneyimli antrenör Turgay Yeşilyurt, Denizli Karate İl Temsilcisi Hacer Taştekin, İstanbul bölgesinin başarılı antrenörü Barış Kılıç, Denizli bölgesinin uluslararası hakemi Mustafa Taştekin, Türkiye futbol federasyonu Süper Lig hakemi Ümit Öztürk ve dünya karate hakemi Salih Süer gibi değerli isimler açılışa katılarak desteklerini sundu. Sporcu velilerinin yoğun ilgisi ve samimi atmosfer ise güne ayrı bir güzellik kattı.

Denizli’de karateye yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Kayaoğlu Karate Spor Kulübü, hem güçlü kadrosu hem de spor camiasının büyük desteğiyle kapılarını açarak geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Bu kulübün, disiplinli eğitimi, modern anlayışı ve vizyoner yapısıyla çok sayıda başarılı sporcu yetiştirmesi şimdiden büyük bir heyecan yaratıyor.

#Denizli #Karate #KayaoğluKarate #MuhammetKaya #HaldunAlagaş #UğurAktaş #SerapÖzçelik #OrçunDuman #TurgayYeşilyurt #HacerTaştekin #SalihSüer #SporCemiyeti #SporKulübüAçılışı #KarateAilesi
 

