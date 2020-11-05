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    6 Kasım 2020

    tarihinde eklendi.

Federasyon Seçimleri 2021 Yaz Olimpiyat Oyunları Sonuna Ertelendi

SİYAHKUŞAK

Federasyon seçimleri konusunda yaşanan belirsizlik son buldu! Mevcut takvime göre 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları’nın akabinde yapılması gereken federasyon seçimleri, olimpiyatların koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmesi nedeniyle bir açıklama bekleniyordu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yayınlamış olduğu genelge ile federasyonları rahatlattı. Ana statüye göre “Federasyon seçimleri her olimpiyat sonrası üç ay içinde yapılır” talimatı yer alıyordu. Ancak olimpiyat oyunları ertelenince  federasyonların mali ve olağan genel kurullarının akıbeti için bekleyiş başladı. Spor Bakanlığı, federasyonlara gönderdiği resmi yazı ile uzun süredir seçimlerle ilgili spekülasyonlara da son buldu. Federasyonlara gönderilen yazıda; “2020 yılında yapılması gereken Yaz Olimpiyat Oyunları Uluslararası Olimpiyat  Komitesi (IOC) tarafından  dünyayı  ve  ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle bir yıl sonrasına ertelenmiştir.” denildi.

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