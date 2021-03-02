FLAŞ! MUAYTHAİ, 2023 AVRUPA OYUNLARINA DAHİL OLDU

Muaythai, 2023 Avrupa Olimpiyat Oyunları’na dahil oldu.

Muaythai, 2023 Avrupa Olimpiyat Oyunları’nda tam madalya sporu olarak programa alındı. Dünya Muaythai Federasyonu IFMA kısa bir süre önce ulusal federasyonlara bir elektronik mektupla bu haberi bildirdi.

Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC) 2023 Avrupa Olimpiyat Oyunları Kordinasyon komitesi Muaythai’nin 2023 Avrupa Oyunlarına resmi madalya sporu olarak dahil edildiğine dair karar aldı.

IFMA Avrupa Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Raffaele Pagnozzi, 2023 Avrupa Oyunları Koordinasyon Komitesi başkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Hasan Arat’a Polonya Muaythai Federasyonu ve IFMA Asbaşkanı Rafal Szlachta’ya teşekkür etti.