FLAŞ! WUSHUDA BU NASIL ORTAKLIK?

Haber: Fıght Arts Press

Olay yılı 2012, Estonya’da kongre yapılıyor ve Rusya, ‘Başörtüsü yasaklansın’ diye önerge veriyor. Ermenistan federasyon başkanı ve Fransa önergeye destek veriyor. EWUF sekreteri Patrik, OIC kurallarına bakalım diye bir sonraki kongreye öteliyor.

Yine olay yılı 2012, yer Estonya, Ermenistan federasyon başkanı Çobanyan hakemlik yapıyor, taraf tutuyor ve sporcusu elenince de tepki veriyor, tutanak tutulacak! Türkiye’den görev yapan hakemin imzalaması gerekiyor. Federasyon başkanı tarafından dost-kardeş, spor muhabbetine imzalaması isteniyor. Kongrede verdiği destek bilindiği için hakem arkadaşa imzalaması gerektiği söyleniyor, böylece ceza kuruluna gönderiliyor!

Olay 2013’de gerçekleşiyor; Kongrede, Ermenistan Federasyonu ve Başkanı Çobanyan’a ceza verilmesi ve başörtüsü konusu oylanacak, oylama yapılıyor. Burada Patrik federasyondan yolsuzluk yaptığı gerekçesi ile görevden atılmış, yerine sekretaryayı resmi olmasa da Rusya yürütüyor. Yapılan oylamada ise her iki olaya evet oyu veriliyor; Ermenistan federasyonu ve Başkanı Çobanyan 3 yıl ceza alıyor, 2 madde de başörtüsü ile yarışmalara katılım yasaklanıyor.

2011’de Ankara’da gerçekleşen İWUF seçimlerinde Türkiye, Çin’den yana taraf oldu. Avrupa Federasyonu Yönetimi’ne karşı çalıştı ve seçimleri Çin kazandı! EWUF Başkanı Raymont ve Sekreteri Patrik idi. Seçimleri kaybeden Avrupa Başkanı, Dünya Federasyonu Başkan yardımcısı oldu, Türkiye yönetim kurulu üyesi oldu.

2013 yılında Balkan Wushu Federasyonu kuruldu. EWUF üyesi 3 ülke Türkiye, Yunanistan ve Hırvatistan ile üye olmayan 2 ülke Sırbistan ve Bosna Hersek’ten oluştu.

2013’de EWUF eski sekreteri Patrik ile temas kuruldu ve İstanbul’a geldi, EWUF’a karşı çalışma yapması sözkonusu idi, ancak olmadı. EWUF bu durumu öğrenince Balkan WushuvFederasyonu’nu 2014 kongrede onaylamadı! Bölgesel Balkan Federasyonu kuruldu.

Yıl 2020, TWF Başkanı Abdurrahman Akyüz, Patrik ve Ermenistan Federasyonu Başkanı Çobanyan ile birlikte Yeni Avrupa Federasyonu’nu kurdular ve artık Avrupa’da yeni bir federasyon var. Akabinde Belçika’da “Dünyayıda değiştireceğiz!” diye açıklama geldi.

Kurulan yeni federasyonda EWUF üyesi kim? Türkiye, Hırvatistan, Ermenistan ve Bulgaristan, diğerleri dernek statüsünde EWUF ve İWUF üyesi değiller.

Ortaya çıkan durum; Başörtüsü yasaklansın teklifine destek veren, Ermenistan’dan Çobanyan, bunu sürece bırakıp onaylatan Belçika’dan Patrik ve başörtüsü ile mücadele eden Akyüz, niçin ve neden bir araya geldiler?