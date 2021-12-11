FLAŞ! ZORLU YARIŞ BİTTİ, ASLAN ABİD UĞUZ KARATE FEDERASYONU BAŞKANI SEÇİLDİ

Türkiye Karate Federasyonu 5. Olağan 7. Mali Genel Kurulu 11 Aralık 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleşti. Aslan Abid Uğuz ve Ercüment Taşdemir arasında geçen yarışı ilk başkan adayı Avukat Aslan Abid Uğuz kazandı.

Zorlu yarış son buldu! Rekabetin tavan yaptığı ve kıran kırana geçen seçim çalışmalarının ardından Türkiye Karate Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu 11 Aralık 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleşti. Rahmetli Esat Başkan döneminde adaylığını açıklayan Aslan Abid Uğuz sandıktan zaferle çıktı. Ankara Ostim’deki Hilton Garden Inn Oteli’nde yapılan genel kurulda oy kullanan 274 delegeden 141’inin oyunu alan Uğuz, 132 oy alan Ercüment Taşdemir’e üstünlük sağladı.

Türkiye Karate Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu 11 Aralık 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleşti. Genel Kurula Başkan Adayı olarak başvuruda bulunan Aslan Abid Uğuz, Ercüment Taşdemir ve Murat Delihasan, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılan incelemeler sonucu Karate Federasyonu Ana Statüsü’nün 9/3 maddesinde öngörülen evraklarının tam olduğu ve %15’lik asgari delege desteğini sağladıkları tespit edilerek adaylık başvuruları onaylandı.

Son virajda aday sayısı ikiye düştü. Adaylardan Ercüment Taşdemir ve Murat Delihasan arasında yapılan görüşmeler sonucu Delihasan, Taşdemir lehine çeklidi. Aslan Abid Uğuz ve Ercüment Taşdemir arasında geçen yarışı Aslan Abid Uğuz kazandı.

Gerçekleşen 5. Olağan Genel Kurulda İlk aday kazanmış oldu. Pandemi nedeniyle Olimpiyat oyunlarının geçikmeli yapılması nedeniyle adaylar arasında rekabet seçim sürecini uzatmış olmasına rağmen mutlu sona Aslan Abid Uğuz ulaşmış oldu.