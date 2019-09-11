Gençler Avrupa Boks Şampiyonası’nda 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz…

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası son gün oynanan final müsabakalarıyla sona erdi. Türkiye şampiyonada 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya kazandı.

Final müsabakasında ringe çıkan Büşra Işıldar rakibini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Milli Takımımız şampiyonayı 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya ile tamamladı.