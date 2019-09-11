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  • Gençler Avrupa Boks Şampiyonası’nda 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz…
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    12 Eylül 2019

    tarihinde eklendi.

Gençler Avrupa Boks Şampiyonası’nda 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz…

SİYAHKUŞAK
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası son gün oynanan final müsabakalarıyla sona erdi. Türkiye şampiyonada 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya kazandı.
Final müsabakasında ringe çıkan Büşra Işıldar rakibini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Milli Takımımız şampiyonayı 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya ile tamamladı.
+81 kilo final müsabakasında ringe çıkan Büşra Işıldar, Ukraynalı rakibi Mariia Kryvonis’i mağlup ederek altın madalya kazandı.
75 kilo final müsabakasında ringe çıkan Sena Erdoğan, Litvanyalı rakibi Gabriele Diekontaite’ye mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.
81 kilo final müsabakasında Elanur Sağit, İngiliz rakibi Emily Asquith’e mağlup oldu ve şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.
Erkekler 64 kiloda Mehmet Aydemir şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.
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