GÜZEL DÜŞÜN, GÜZEL YAŞA

İçinde yaşadığımız COVİD19 pandemi

dönemi, herkesde olduğu gibi bende de

tam bir şok etkisi yaptı ve günlük

yaşam ‘bir daha eskisi gibi

olamayacak’ derecede alt-üst oldu.

Dışımızda yeni bir dünya düzeni

kuruluyor ve bu kuruluş aşamasında

ekonomisi güçlü olmayan ülkeler, sanki

dipsiz bir girdabın içine doğru çekiliyor.

Bu konuda en başta tavrım; yetkili

sağlık kuruluşlarının tavsiyelerine azami derecede uymak ve sabır.

Bu yazıma değerli Sensei Şefik Gülten’in nefis bir paragrafı ile başlamak istiyorum.

“Spor salonlarında almış olduğumuz eğitimler sosyal yaşantımız içerisinde, işimizde,

evimizde, okulumuzda veya herhangi bir aktivitemizde akılcı düşünmemize yardımcı

olamıyorsa, tehlikeleri, olumsuzlukları, mutsuzlukları, üzüntüleri, sıkıntıları, çözmemizde

yetersiz kalıyorsa hemen o eğitime ve o mekana son vermeliyiz..”

Sensei Gülten’in yapmış olduğu bu harika tesbitlerle sporcuya cesaret verip, onu tavır

almaya yönlendirmesi doğrusu çok dikkatimi çekti. Gerçekten güzel şeyler

söylüyorsunuz sevgili Şefik hoca, tesbitlerinize yürekten katıldığımı bir kez daha

söylemekte fayda görüyorum. Kaleminize, yüreğinize sağlık.

Gerçek hayatta hiç bir işe yaramayacak olan birtakım şeyleri sırf antrenör

öğretiyor-söylüyor-yapıyor diye almak zorunda değildir bilinçli sporcu. Kaliteli bir Sensei,

bilinçli bir antrenör de zaten öğrencilerine boş şeyler öğretmez. Genelde insanımıza,

özelde de sporculara ideolojik kafa yapısıyla yaklaşan, genç beyinleri

yıkamayı-zehirlemeyi-kirletmeyi kendisine görev edinmiş bazı antrenör müsveddelerine

ise hiç eyvallah etmemeli sporcular. Zira yaşanılan gerçekler hiç bir ideoloji ile

kıyaslanamaz ve “Do” bu yollara feda edilecek kadar basit değildir. Kaldı ki savaş

sanatlarını çalışanların, öğretenlerin en başta herhangi bir ideolojisi olmaz, olamaz!

İdeolojik kafa yapısına sahip bir hoca/antrenörden sağlıklı düşünebilen sporcular,

şampiyonlar çıkmaz. Çıksa çıksa fanatik bir taraftar çıkar.

Ülkemizdeki faal dojo’larda, sporculara Karate’nin temel-teknik-kata ve müsabaka

yönlerinin, yani fiziksel aktivitelerin dışında niye ‘Do’ eğitimi verilmiyor? Soruyu aslında

şöyle sormakta fayda var; sporcu-antrenör ilişkilerinde en çok nelere dikkat ediliyor,

neler öngörülüyor ve genellikle dojo’larda neler öğretiliyor?

Siyah Kuşak Web’de yayınlanan bir yazıda değerli dostum Sensei Hayrettin

Hamurcu’nun da bu konuda şöyle dediğini hatırlıyorum; ‘Do’ kalmadı, Allah rahmet

eylesin!’ Bu tesbit bir anlamda ‘Do’ nun ve prensiplerinin artık gereği gibi

öğretilmediğine işaret ederken, diğer yandan Sensei Şefik Gülten’de, ‘’sporcunun

eğitim süreci içerisinde ona öğretilenleri, sporcunun sosyal hayatında işe

yarayıp-yaramadığını sorgulaması, ona sunulanların ve aldığı eğitimin, içinde

yaşadığı toplumsal hayatta bir faydasının olup-olmadığını, karşılaşılan sorunları

çözüp-çözmediğini, eğer çözmüyorsa, bu

sözde eğitim yerinin ve sözde antrenörün

terkedilmesi gerektiği ‘’ çağrısını yaparken, bir

başka gerçeği gözler önüne sermesi, aslında

Türkiye Karate camiasında sporcu-antrenör

ilişkilerini ve Karate-do eğitimideki kaliteyi

gösteriyordu.

Ben bu yazımda konuya bir değişik yön daha

katmak ve sporcu antrenör ilişkilerinde ‘Do’ nun

yani ‘zihinsel çalışma ve eğitimin’ gereği

konusunda ‘derlediğim’ çalışmalarımdan bir kesit

sunmak ve faydalı olduğuna inandığım bazı

tesbitleri siz değerli Siyahkuşak okurlarıyla

paylaşmak istiyorum.

Günlük hayatta başımıza gelen hadiselere

gösterdiğimiz olumlu veya olumsuz tepkiler sağlıklı

yaşam standartlarımızı da belirliyor. Malum olduğu

üzere zihin, insanın tüm duyduklarını,

okuduklarını, gördüklerini hislerini, duygularını, olumlu ve olumsuz tüm düşüncelerini

depo ettiği bir yerdir. Buraya iyi şeyler depolarsanız, iyi insanlar, iyi sporcular, iyi

talebeler yetiştirmiş olursunuz ki, bu da geleceğe ve gençliğe bir nevi yatırım demektir.

‘Bugün (bedenen) terbiye gören çocuğa ‘öğrenci’; (zihnen) talim gören gence ise ‘talebe’

diyoruz ki Batı dillerinde de en başından beri bu ayrım aynen vardır. Eğitim (terbiye)

görmek demek, “iyi davranış alışkanlıkları kazanmak” anlamına gelir. Terbiyesiz kişi

demek, “iyi davranış alışkanlıkları kazan(a)mamış kişi” demektir. Bu alışkanlıkların

kazandırılması sırasında öğrenci pasiftir; sadece yapması gerekir; niçin yapması

gerektiğini bilmesi lâzım gelmez.’(1)

Ünlü düşünür Celalettin Rumi zihinsel gelişmede eğitimin önemi üzerine, bu duygularını

güzel ve yalın bir biçimde şöyle özetlemiş; Düşüncen konuşmana, Konuşman

hareketine, Hareketin kaderine yansır. Güzel düşün, güzel yaşa.

Yapılan araştırmalar olaylar karşısında aşırı tepkiler vermeyen, her şeyi olduğu gibi

kabullenip çareler üretmeye çalışan “iyimser karakterli” insanların daha sağlıklı

olduğunu ortaya koyuyor. “Öfkeyle kalkan zararla oturur”, “Keskin sirke küpüne

zarar verir” gibi atasözlerimizin yaşam kalitemiz ve mizacımızla da ilintili olduğunu hiç

düşündünüz mü?(2) Bunlara uzakdoğuda kısaca ‘Do’ deniyor sevgili okurlar. Gichin

Funakoshi’nin yıllar önce söylediği ‘Karate-do nezaketle başlar ve nezaketle biter’

sözü şimdi daha bir anlamlı gelmiyor mu?

İşte gerçek ‘Do’ nun en ideal tanımı.

Uzakdoğu sporlarının hiç birisinden ‘Do’ yu

çıkartıp atamazsanız. Eğer çıkartırsanız

vermiş olduğunuz eğitimle belki madalya

kazanan şampiyon sporcular, milli sporcular

yetiştirebilirsiniz ama hepsi bu kadar.

Gerçek ‘Do’ eğitimi al(a)mamış sporcularınız

günün birinde ya karanlık örgütlerin

elemanı, ya pavyon fedaisi, ya çek-senet

tahsilatı yapan mafyaların kuklası, ya da

masum insanlara acı çektiren, onları öldüren

ne idüğü belirsiz katil eşkiyaların tetikcisi,

hatta oyuncağı olur.

Dojo’larda öğretilmesi gereken ve ‘olmazsa

olmaz’ ların başında olduğuna inandığım

‘Do’ kurallarını öğretmek, benimsetmek, bu

kurallara uymak, diğer insanlara saygı göstermektir. Onların duygularına,

düşüncelerine, yaşam şekillerine, ortaya koydukları özgür iradelerine önem verdiğiniz

mesajını göndermek demektir.

İşte bu yüzdendir ki ‘Do’ kurallarının ne olduğunu tanımlamak bazılarına göre zor ve akıl

karıştırıcıdır. Çünkü kültürden kültüre hatta kişiden kişiye farklılık ve değişim

gösterebilir. Dolayısıyla ‘Do’ kuralları üzerine genel bir eğitim ve araştırmamızın olması,

en azından bir fikrimizin olması doğru adımları atmamız için bir temel oluşturacaktır.

Kişilikli, erdemli, kendisi ve içinde yaşadığı toplumla barışık bireyler yetiştirmek, edep,

nezaket ve zerafeti öğretmek, biz Karate-do antrenörlerinin birincil görevi olmalıdır.

NOT; Türkiye’de Uzakdoğu sporlarının kalbi ve sözcüsü olan Siyahkuşak web ailesine

yeni katılan Sensei Hakan Alpay’a aramıza hoşgeldin diyor, kendilerinin engin bilgi ve

tecrübelerinden damıtarak yazacağı her satırdan azami istifade edeceğimizi hususan

belirtmek istiyorum.

Sensei Fatih İNCE

Kanada Goju-Ryu Karate-do Association, Chief Instructor, 5.Dan

www.miyagidojo.com

(1)D.Cündioğlu,

(2)Dr.A.Akben

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