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TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI AÇILIŞ TÖRENİ İLE BAŞLADI

33 okunma — 24 Temmuz 2021 00:48
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SİYAHKUŞAK

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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz Cuma günü Olimpiyat Stadyumu’nda düzenlenen Açılış Töreni ile başladı.

8 Ağustos’a dek sürecek ve ülkemizden 18 spor dalında 108 sporcunun yarışacağı Oyunların Açılış Töreni’nde bayrağımızı milli yüzücülerimiz Merve Tuncel ve Berke Saka taşırken, Törene Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Kasapoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen de katıldı.

Törende bayrak geçişlerinin ardından sporcular, antrenörler ve kafile görevlileri tarafından Olimpik Yemin okundu.

Dans ve ışık gösterileri ile devam eden Törende Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Başkanı Seiko Hashimoto ve IOC Başkanı Thomas Bach konuşma gerçekleştirdiler.

Video gösterimlerinin ardından Olimpiyat Meşalesinin stadyuma getirilmesi ve Japon tenisçi Naomi Osaka tarafından Olimpiyat Ateşinin yakılmasıyla Tören sona erdi.

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