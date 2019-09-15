Hatice Kübra İlgün’den Tokyo Hatırası; Prix 2. Seri Müsabakası’nda Altın Madalya…



Milli taekwondocu Hatice Kübra İlgün, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na puan veren ve Japonya’nın Chiba kentinde gerçekleşen Grand Prix 2. Seri Müsabakası’nda altın madalya kazandı.

Sıkletlerinde en iyi 32 sporcunun davet edildiği Grand Prix 2. Seri Müsabakaları kadınlar 57 kiloda mücadele eden Hatice Kübra İlgün, ilk turda Filipinler’den Louise Pauline, ikinci turda Almanya’dan Madeline Folgmaan, çeyrek finalde Çin’den Lijun Zhou ve yarı finalde Rusya’dan Tatiana Kudashova’yı yenerek finale yükseldi. Finalde Fas’tan Laaraj Nada ile karşılaşan Hatice Kübra İlgün’ün müsabakası nefesleri kesti. Son 2 saniyeye 3-1 geride giren Hatice Kübra İlgün, son saniyede rakibinin kafasına yaptığı vuruşla 3 puan birden alarak rakibini 4-3 mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu.