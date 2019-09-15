  • Anasayfa/
  • Manşet/
  • Hatice Kübra İlgün’den Tokyo Hatırası; Prix 2. Seri Müsabakası’nda Altın Madalya…
  • /

    15 Eylül 2019

    tarihinde eklendi.

Hatice Kübra İlgün’den Tokyo Hatırası; Prix 2. Seri Müsabakası’nda Altın Madalya…

SİYAHKUŞAK


Milli taekwondocu Hatice Kübra İlgün, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na puan veren ve Japonya’nın Chiba kentinde gerçekleşen Grand Prix 2. Seri Müsabakası’nda altın madalya kazandı.

Sıkletlerinde en iyi 32 sporcunun davet edildiği Grand Prix 2. Seri Müsabakaları kadınlar 57 kiloda mücadele eden Hatice Kübra İlgün, ilk turda Filipinler’den Louise Pauline, ikinci turda Almanya’dan Madeline Folgmaan, çeyrek finalde Çin’den Lijun Zhou ve yarı finalde Rusya’dan Tatiana Kudashova’yı yenerek finale yükseldi. Finalde Fas’tan Laaraj Nada ile karşılaşan Hatice Kübra İlgün’ün müsabakası nefesleri kesti. Son 2 saniyeye 3-1 geride giren Hatice Kübra İlgün, son saniyede rakibinin kafasına yaptığı vuruşla 3 puan birden alarak rakibini 4-3 mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu.

Benzer İçerikler
Gençler Avrupa Boks Şampiyonası’nda 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz…
Boks Gençler Avrupa Boks Şampiyonası’nda 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz…
Flaş! Nurmagomedov, Şampiyonlar Liği’nde Oynayacak Galatasaray Maçlarından Birine Gelecek mi?
Flaş Flaş! Nurmagomedov, Şampiyonlar Liği’nde Oynayacak Galatasaray Maçlarından Birine Gelecek mi?
Türkiye, Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nda 12 madalya İle Genel Klasmanda 2 Oldu
Haberler Türkiye, Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nda 12 madalya İle Genel Klasmanda 2 Oldu
Prof. Dr. Metin Şahin, Milli Takım Kafilesini Kutladı
Haberler Prof. Dr. Metin Şahin, Milli Takım Kafilesini Kutladı
TRT 1’de bu perşembe başlayacak olan yeni bir dizi; ‘Şampiyon’
Magazin TRT 1’de bu perşembe başlayacak olan yeni bir dizi; ‘Şampiyon’
Judo Okullarda Gönül Esaslı Seçmeli Ders Oldu
Haberler Judo Okullarda Gönül Esaslı Seçmeli Ders Oldu
  • Site İçi Yorumlar

Bültene Kaydol Anında Haberdar Ol !