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  • IOC, 2022 Dakar Gençlik Olimpiyatları proğramına Wushu’yu Dahil Etti…
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    10 Ocak 2020

    tarihinde eklendi.

IOC, 2022 Dakar Gençlik Olimpiyatları proğramına Wushu’yu Dahil Etti…

SİYAHKUŞAK

Flaş! Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2022 Dakar Gençlik Olimpiyatları proğramına Wushu’yu dahil etti.

IOC’den yapılan açıklamaya göre İsviçre‘nin Lozan kentinde toplanan icra kurulu, Afrika kıtasında düzenlenecek ilk IOC organizasyonu 2022 Gençlik Olimpiyatları’na ilişkin kararlar aldı.

Senagal’in başkenti Dakar’ın ev sahipliği yapacağı daha önce açıklanan 4. Gençlik Olimpiyatları’nın, 22 Ekim-9 Kasım 2022 tarihlerinde düzenlenmesine karar verildi.

Wushu’nun Dakar Gençlik Olimpiyat Oyunlarına girme olasılığını değerlendirmeye devam etmeye kararırı vermişti. Bu duyurudan sonra, Olimpiyat Oyunlarında wushu resmen kabul edildi.

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