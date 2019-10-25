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  • İrem Yaman ile Hatice Kübra Karşılaştı, Salon Full Çekti!
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    25 Ekim 2019

    tarihinde eklendi.

İrem Yaman ile Hatice Kübra Karşılaştı, Salon Full Çekti!

SİYAHKUŞAK

İsmet Iraz Spor Salonu’nda gerçekleştirilen İrem Yaman ile Hatice Kübra İlgün arasındaki seçme müsabakası çok büyük ilgi gördü ve salon tamamen doldu.

Seçmeyi kazanan İrem Yaman, “Atmosfer çok güzeldi. İlk kez bu salon bu kadar kalabalıktı. Bu atmosfer beni çok mutlu etti. Federasyon başkanımızın da dediği gibi bu sadece “seçme” karşılaşmasıydı. İkimiz de milli takım adına yarışıyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Olimpiyatlarda altın madalya istiyorum ve bu altın madalyayı da almadan gelmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Hatice Kübra İlgün ise, “ İrem de ben de iyi hazırlanmıştık. Sonuç olarak kazanan o oldu. Hayırlısı olsun, mücadelemiz devam ediyor. Amacımız olimpiyatlara katılmak. Her rakibimiz çok iyi ben de orada yer almak istiyorum. İnşallah ülkemizi en iyi temsil edebilen bayrağımızı dalgalandırabilen kişiye nasip olur. Oraya giden de inşallah madalyayla ülkeye döner” dedi.

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