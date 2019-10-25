İsmet Iraz Spor Salonu’nda gerçekleştirilen seçme müsabakasının ardından Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, iki sporcunun da kolunu havaya kaldırırken sporcular centilmence sarılarak birbirlerini kutladı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, müsabakaya ilişkin olarak, “Olimpiyatlara kısa süre var aynı kiloda kotayı alabilmek için 2 Türk evladının aynı seviyeye gelmesi bizim en büyük gururumuz. İki sporcumuz da olimpiyat kotaların belirleneceği Aralık ayındaki finale çok kısa süre kala eşit duruma geldi. Burada haksızlığı önlemek adına gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi seçme koyduk. Neticede ikisi de ülkemize çok büyük başarılar kazandırmış sporcularımız. Çok güzel bir mücadele verdiler. Müsabakanın çekişmesi seçme müsabakası kararının haklılığını da ortaya koydu. İrem Yaman bugün kazanarak İtalya’da ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. İrem’i ve Hatice’yi kutluyorum. İki sporcumuzun da olimpiyat iddiası devam ediyor. Bu çekişmeden Türk taekwondosu ve Türk sporcu kazançlı çıkacaktır” diye konuştu.