İYİ PARTİLİ MİLLETVEKİLİDEN ŞOK TWEET!

Milletvekilinden şok tweet! İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’nın tweeti spor akşamında sporseverleri üzdü!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın tweeti şok etkisi yaptı! Türkkan, “Horoz dövüşünü yasaklayan zihniyetin boks ve kickboks gibi spor adıyla insanların dövüşmesini halen serbest bırakmasını anlayan beri gelsin.” şeklindeki tweeti, sporseverleri derinden üzdü. Sporun Formula 1 İstanbul Grand Prix ile tavan yapaptığı günün akşamında A Milli Futbol Takımımız Rusya’yı yenerken, gelen şok tweet boks ve kıckboks severleri ayağa kaldırdı. Camianın içinden sporcu ve sporseverler gerek direkt cevap vererek veya sosyal medya hesaplarından paylaşımlarıyla eleştiri yağmuruna tuttular.

Lütfü Türkkan, 2017 senesinin Ekim ayında Meral Akşener’in Genel Başkanı olduğu İyi Parti’nin kurucu üyelerinden biri oldu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, mecliste Kocaeli Milletvekili olarak yer alıyor.