KAPADOKYA'DA TURNUVA ÖNCESİ: HAKEM ÖMER PATIR İLE SICAK RÖPORTAJ...
RAFET METİN ÇETİNKAYA’NIN SESSİZ GÜCÜ
KOCAELİ’NİN GURURU HAZİM ÖZDEMİR 5. KADEME TEKNİK DİREKTÖR OLDU
AYŞE MERYEM YAZAR, KARATEDE TARİHE GEÇTİ!
SENSEİ SALİH DOĞAN: HAKEMLER TÖHMET ALTINDA KALIYOR, ORTADA SORUN VAR, ÇÖZÜM YOK!
KOCAELİLİ HAKEMLERDEN GAZZE KARATE TURNUVASI’NA GÖNÜLLÜ DESTEK
KUYUCAK KURTULUŞ ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA BAGATUR GÖSTERİ YAPTI
TATAMİDE DAYANIŞMA: GAZZE’YE UMUT TAŞIYAN KARATE TURNUVASI
Mücadele Sporları Dünyasına Yeni Bir Eser: ‘DOJO’
KAPADOKYA’DA TURNUVA ÖNCESİ: HAKEM ÖMER PATIR İLE SICAK RÖPORTAJ
BASEL OPEN’DA GÖVDE GÖSTERİSİ!

JACKİE CHAN VE SON FİLMİ THE SHADOW’S EDGE

Eleştirmenler filme tam not verdi.

Jackie Chan'nin, yeni filmi "The Shadow's Edge" oyuncunun sinema dünyasındaki  kalıcı etkisinin bir kanıtı oldu.

Haber Merkezi

71 yaşındaki usta oyuncu Jackie Chan, merakla beklenen yeni filmi  “The Shadow’s Edge” filmiyle beyazperdeye güçlü bir dönüş yaptı. Film bu sefer bir dövüş sanatları veya komedi değil!

The Shadow’s Edge, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden büyük övgü alarak gişede de büyük başarı yakaladı. Filmin Çin’deki gişe performansı oldukça dikkat çekici. Vizyona girdiği hafta sonunda 26,3 milyon dolar hasılat elde eden film, toplamda 121,9 milyon dolara ulaşarak Çin gişesinde zirveye oturdu. Bu başarı, filmin küresel gişe listelerinde de liderliğe yükselmesini sağladı.

Larry Yang’ın yönettiği ve senaryosunu yazdığı “The Shadow’s Edge”, 2007 yapımı “Eye in the Sky” filminin yeniden çevrimini içerirken oyuncu kadrosunda Jackie Chan’in yanı sıra Zhang Zifeng, Tony Leung Ka-fai ve Ci Sha gibi isimler de yer alıyor.

Eleştirmenler filme tam not verirken, NYC Movie Guru’dan Avi Offer, “En sürükleyici ve heyecan verici suç gerilimlerinden biri” yorumunu yaparken, City on Fire’dan Paul Bramhall ise Chan’in dönüşünü kutlayarak gelecekteki projelerini merakla beklediğini belirtti.

Film, Rotten Tomatoes’da %97 gibi yüksek bir izleyici puanına sahip olurken, Douban ve IMDb gibi platformlarda da olumlu yorumlar aldı. Mevcut sonuçlar, Jackie Chan’in 71 yaşında bile aksiyon sinemasına olan etkisini ve yeteneğini bir kez daha gözler önüne sererken “The Shadow’s Edge” ile elde ettiği bu başarı, adeta onun sinema dünyasındaki  kalıcı etkisinin bir kanıtı oldu.

