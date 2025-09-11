Eleştirmenler filme tam not verdi.

JACKİE CHAN VE SON FİLMİ THE SHADOW’S EDGE

Haber Merkezi

71 yaşındaki usta oyuncu Jackie Chan, merakla beklenen yeni filmi “The Shadow’s Edge” filmiyle beyazperdeye güçlü bir dönüş yaptı. Film bu sefer bir dövüş sanatları veya komedi değil!

The Shadow’s Edge, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden büyük övgü alarak gişede de büyük başarı yakaladı. Filmin Çin’deki gişe performansı oldukça dikkat çekici. Vizyona girdiği hafta sonunda 26,3 milyon dolar hasılat elde eden film, toplamda 121,9 milyon dolara ulaşarak Çin gişesinde zirveye oturdu. Bu başarı, filmin küresel gişe listelerinde de liderliğe yükselmesini sağladı.

Larry Yang’ın yönettiği ve senaryosunu yazdığı “The Shadow’s Edge”, 2007 yapımı “Eye in the Sky” filminin yeniden çevrimini içerirken oyuncu kadrosunda Jackie Chan’in yanı sıra Zhang Zifeng, Tony Leung Ka-fai ve Ci Sha gibi isimler de yer alıyor.

Eleştirmenler filme tam not verirken, NYC Movie Guru’dan Avi Offer, “En sürükleyici ve heyecan verici suç gerilimlerinden biri” yorumunu yaparken, City on Fire’dan Paul Bramhall ise Chan’in dönüşünü kutlayarak gelecekteki projelerini merakla beklediğini belirtti.

Film, Rotten Tomatoes’da %97 gibi yüksek bir izleyici puanına sahip olurken, Douban ve IMDb gibi platformlarda da olumlu yorumlar aldı. Mevcut sonuçlar, Jackie Chan’in 71 yaşında bile aksiyon sinemasına olan etkisini ve yeteneğini bir kez daha gözler önüne sererken “The Shadow’s Edge” ile elde ettiği bu başarı, adeta onun sinema dünyasındaki kalıcı etkisinin bir kanıtı oldu.