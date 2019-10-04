Jiu Jitsu’da Kuşak Sistemi

Seviye belirlemek için kullanılan kuşaklar Brezilian Jiu jitsu(BJJ) savunma sporunda da vardır. Kuşak sistemi oldukça ince elenip sık dokunan bir konudur.

Jiu Jitsu’da kullanılan kuşaklar ve seviye sistemi diğer savunma ve dövüş sporlara göre bazı farklılıklar göstermektedir. Özellikle kuşak sistemi ve bekleme süreleri oldukça önemlidir ve bir kuşaktan diğer kuşağa geçmek için belirli bir süre beklemek yetmez. Sporcunun çalışmaları, dojo ve minderde yeteri kadar geçirdiği zaman, disiplin, kabiliyet büyük önem arz etmektedir.

Brazilian Jiu jitsu savunma sporunun kuşakları ve bekleme sürelerini detaylı bir şekilde inceleyelim.

Beyaz kuşak – 2 yıl bekleme süresi

Mavi kuşak – 2 yıl bekleme süresi

Mor kuşak – 1 yıl 6 ay bekleme süresi

Kahverengi kuşak – 1 yıl bekleme süresi

Siyah kuşak – 31 yıl bekleme süresi

Siyah/kırmızı kuşak – 7 yıl bekleme süresi vardır. Bunun haricinde;

Kırmızı/beyaz kuşak

Kırmızı kuşak

BJJ’deki bu kuşak sistemi kendine özgü olmasıyla dikkat çeker. İlk bakıldığı zaman da anlaşılacağı üzere kuşaklar arası geçiş sisteminde ki sınavların yanı sıra bekleme süreleri de oldukça uzundur. Sporcular kesinlikle bulundukları seviyelerin hakkını vererek bir sonraki seviyeye geçerek bir üst kuşağa sahip olabilirler.

Oldukça uzun vadeli bir çalışma süresine sahip olan Brezilian Jiu jitsu’ya sadece kuşak edinmek için bakmamak gerekir. Bu yüzden uzun ve devamlı olarak derslere devam etmeniz sabrınızı ve tecrübenizi artıracak ve bu da size başarı ve nihayetinde de bir üst kuşak olarak geri dönecektir.