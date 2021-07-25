ankara escort
sex porno porno film porno seyret sex video porno izle porno sex sex izle bodrum escort sex hikaye

istanbul escort

manavgat escort manavgat escort bayan belek escort manavgat escort

Sıradaki içerik:

RUKİYE YILDIRIM OLİMPİYAT 5’NCİSİ

e
sv

JUDODA İLK GÜN BEKLEDİĞİMİZ SONUÇLAR GELMEDİ

52 okunma — 25 Temmuz 2021 14:17
avatar

SİYAHKUŞAK

Yorum Yaz

Favorilere Ekle
  • e

    Mutlu

  • e

    Eğlenmiş

  • e

    Şaşırmış

  • e

    Kızgın

  • e

    Üzgün

Japonya’nın başkentinde başlayan 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nın (Tokyo 2020) ilk gününde iki judocumuz tatamiye çıktı. Bir değerlendirme yapan Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, ilk gün beklediğimiz sonuçları alamadığımızı ifade etti.

Erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş birinci turda Butanlı Ngawang Namgyel’i ipponla yendi. İkinci turda Kazak Yeldos Smetov’a yenildi. Kadınlar 48 kiloda Gül Kader Şentürk, ilk turda İspanyol Julia Fiqueroa’ya yenildi.

Federasyon Başkanımız Sezer Huysuz, ilk gün beklediğimiz sonuçları alamadığımızı ifade ederek, “Sonuçta Mihraç Akkuş ve Gül Kader Şentürk genç sporcular. Rakipleri kendilerini ispatlamış sporcular. Gül Kader’in İspanyol rakibi dünya üçüncüsü. Ayrıca Gül Kader oyunlara istediği gibi hazırlanamadı ama elinden geleni yaptı. Mihraç Akkuş’un da oyunlara iyi başladı ama sonunu getiremedi.Bu judocularımız 2024’e hazırlanan sporcularımız. Akkuş, ikinci maçta geçen olimpiyatın ikincisi ve dünya şampiyonu Kazak ile karşılaştı. Tabii daha iyi olabilirdi. Sonuçta bunlar bir tecrübe” diye konuştu.

Olimpiyatların judodaki üçüncü gününde (26 Temmuz Pazartesi) erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu madalya mücadelesinde ilk turu maç yapmadan geçerken 2. turda Ürdünlü Yunus Eyal Slman ile karşılaşacak.

Benzer İçerikler
ÇUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN SPORCULARIMIZIN BAŞARISINI TEBRİK EDİYOR
Haberler ÇUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN SPORCULARIMIZIN BAŞARISINI TEBRİK EDİYOR
HAKAN REÇBER’DEN BRONZ MADALYA
Haberler HAKAN REÇBER’DEN BRONZ MADALYA
HATİCE KÜBRA İLGÜN BRONZ MADALYA KAZANDI
Haberler HATİCE KÜBRA İLGÜN BRONZ MADALYA KAZANDI
RUKİYE YILDIRIM OLİMPİYAT 5’NCİSİ
Haberler RUKİYE YILDIRIM OLİMPİYAT 5’NCİSİ
TAEKWONDO MİLLİ TAKIMIMIZIN MÜSABAKALARI BAŞLADI
Haberler TAEKWONDO MİLLİ TAKIMIMIZIN MÜSABAKALARI BAŞLADI
TÜRKİYE, TOKYO 2020’YE 18 SPOR DALINDA 108 SPORCU İLE KATILIYOR
Haberler TÜRKİYE, TOKYO 2020’YE 18 SPOR DALINDA 108 SPORCU İLE KATILIYOR
  • Site İçi Yorumlar
En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Bültene Kaydol Anında Haberdar Ol !
Side escort İncekum escort Batıköy escort Kızılağaç escort Çikcilli escort Iğdır mutlu son Isparta mutlu son