JUDODA İLK GÜN BEKLEDİĞİMİZ SONUÇLAR GELMEDİ

Japonya’nın başkentinde başlayan 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nın (Tokyo 2020) ilk gününde iki judocumuz tatamiye çıktı. Bir değerlendirme yapan Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, ilk gün beklediğimiz sonuçları alamadığımızı ifade etti.

Erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş birinci turda Butanlı Ngawang Namgyel’i ipponla yendi. İkinci turda Kazak Yeldos Smetov’a yenildi. Kadınlar 48 kiloda Gül Kader Şentürk, ilk turda İspanyol Julia Fiqueroa’ya yenildi.

Federasyon Başkanımız Sezer Huysuz, ilk gün beklediğimiz sonuçları alamadığımızı ifade ederek, “Sonuçta Mihraç Akkuş ve Gül Kader Şentürk genç sporcular. Rakipleri kendilerini ispatlamış sporcular. Gül Kader’in İspanyol rakibi dünya üçüncüsü. Ayrıca Gül Kader oyunlara istediği gibi hazırlanamadı ama elinden geleni yaptı. Mihraç Akkuş’un da oyunlara iyi başladı ama sonunu getiremedi.Bu judocularımız 2024’e hazırlanan sporcularımız. Akkuş, ikinci maçta geçen olimpiyatın ikincisi ve dünya şampiyonu Kazak ile karşılaştı. Tabii daha iyi olabilirdi. Sonuçta bunlar bir tecrübe” diye konuştu.

Olimpiyatların judodaki üçüncü gününde (26 Temmuz Pazartesi) erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu madalya mücadelesinde ilk turu maç yapmadan geçerken 2. turda Ürdünlü Yunus Eyal Slman ile karşılaşacak.