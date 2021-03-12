Karate 1 Premier League İstanbul’da Başladı

Pandemi dönemi zaman zaman vites düşürsede hız kesmeden ikinci yılına girerken aksayan turnuvalar kontrollü bir şekilde start almaya başladı. Dünya Karate Federasyonu (WKF) TKF’nin başarılı organizasyonlarını dikkate alarak Karate 1 Premier League’i İstanbul’a verdi. Geçen yıl 1 Mart’taki Avusturya’nın Salzburg kentindeki Karate 1 Premier League’in ardından karatedeki ilk uluslararası organizasyon Yeşilköy’deki WOW Convention Center’da ilk günü tamamladı.

Karate 1 Premier League’in 12 Mart’ta başlayan İstanbul etabına 72 ülkeden 600’e yakın sporcu tatamiye çıkarken şampiyona WKF’nin koronavirüs pandemisi önlemleri altında müsabakalar seyircisiz bir şekilde gerçekleşiyor. Koranavirüs tedbirleri kapsamında müsabakaya katılacak tüm sporcuların maç öncesi Covid19 testlerini yaptırmaları zorunlu tutuldu. Ayrıca organizasyonda görevli diğer hakem ve organizasyondan sorumlu personellerinde Covid19 testleri zorunlu tutuldu. Önemli organizasyon öncesi WKF Hakem Semineri de yapılarak tamamlandı.

Ülkemizde 2019 yılının Mayıs ayında düzenlenen Karate 1 A Serisi organizasyonuna 101 ülkeden 1813 sporcu katılmış, Türkiye 4 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile turnuvayı noktalamıştı.