Karate 1 Premier League İstanbul’da Başladı

Üç Hakemimiz WKF Kumite B Hakemi Oldu
Karate 1 Premier League’in 12 Mart’ta başlayan İstanbul etabına 72 ülkeden 600’e yakın sporcu tatamiye çıkarken şampiyona WKF’nin koronavirüs pandemisi önlemleri altında müsabakalar seyircisiz bir şekilde gerçekleşiyor. Koranavirüs tedbirleri kapsamında müsabakaya katılacak tüm sporcuların maç öncesi Covid19 testlerini yaptırmaları zorunlu tutuldu. Ayrıca organizasyonda görevli diğer hakem ve organizasyondan sorumlu personellerinde Covid19 testleri zorunlu tutuldu. Önemli organizasyon öncesi WKF Hakem Semineri de yapılarak tamamlandı.
Ülkemizde 2019 yılının Mayıs ayında düzenlenen Karate 1 A Serisi organizasyonuna 101 ülkeden 1813 sporcu katılmış, Türkiye 4 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile turnuvayı noktalamıştı.
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