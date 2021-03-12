Sıradaki içerik:

Üç Hakemimiz WKF Kumite B Hakemi Oldu

e
sv

Karate 1 Premier League İstanbul’da Başladı

34 okunma — 13 Mart 2021 00:25
avatar

SİYAHKUŞAK

Yorum Yaz

Favorilere Ekle
  • e

    Mutlu

  • e

    Eğlenmiş

  • e

    Şaşırmış

  • e

    Kızgın

  • e

    Üzgün

Pandemi dönemi zaman zaman vites düşürsede hız kesmeden ikinci yılına girerken aksayan turnuvalar kontrollü bir şekilde start almaya başladı. Dünya Karate Federasyonu (WKF) TKF’nin başarılı organizasyonlarını dikkate alarak Karate 1 Premier League’i İstanbul’a verdi. Geçen yıl 1 Mart’taki Avusturya’nın Salzburg kentindeki Karate 1 Premier League’in ardından karatedeki ilk uluslararası organizasyon Yeşilköy’deki WOW Convention Center’da ilk günü tamamladı.

Karate 1 Premier League’in 12 Mart’ta başlayan İstanbul etabına  72 ülkeden 600’e yakın sporcu tatamiye çıkarken şampiyona WKF’nin koronavirüs pandemisi önlemleri altında müsabakalar seyircisiz bir şekilde gerçekleşiyor. Koranavirüs tedbirleri kapsamında müsabakaya katılacak tüm sporcuların maç öncesi Covid19 testlerini yaptırmaları zorunlu tutuldu. Ayrıca organizasyonda görevli diğer hakem ve organizasyondan sorumlu personellerinde Covid19 testleri zorunlu tutuldu. Önemli organizasyon öncesi WKF Hakem Semineri de yapılarak tamamlandı.

Ülkemizde 2019 yılının Mayıs ayında düzenlenen Karate 1 A Serisi organizasyonuna 101 ülkeden 1813 sporcu katılmış, Türkiye 4 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile turnuvayı noktalamıştı.

Benzer İçerikler
KARATE 1 PREMİER LEAGUE’İN İSTANBUL ETABINDA ZİRVE TÜRKİYE’NİN
Haberler KARATE 1 PREMİER LEAGUE’İN İSTANBUL ETABINDA ZİRVE TÜRKİYE’NİN
‘’ Derviş Ruhlu Bir Samurayın Bilgelik Yolculuğu’’ 
Karate ‘’ Derviş Ruhlu Bir Samurayın Bilgelik Yolculuğu’’ 
8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda 4. Gün
Haberler 8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda 4. Gün
Karate 1 Premier League’de Final Günü
Haberler Karate 1 Premier League’de Final Günü
İkinci Gün İki Final ve Altı Üçüncülük Vizesi
Haberler İkinci Gün İki Final ve Altı Üçüncülük Vizesi
Karate 1 Premier League İstanbul Etabında İkinci Gün
Haberler Karate 1 Premier League İstanbul Etabında İkinci Gün
  • Site İçi Yorumlar
En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Bültene Kaydol Anında Haberdar Ol !