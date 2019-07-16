Karate Eğitim Kurulu ve Komisyonu 2019 yılı 2. Yarı yıl antrenör eğitim seminerleri

Karate federasyonu Eğitim Kurulu ve Komisyonu 2019 yılı 2. Yarı yıl antrenör eğitim seminerleri “Merhum Sensei ALEV ORAL” etabı çalışmaları başlayacaktır.
Aşağıda isimleri belirtilen antrenörlere yönelik 25-28 Temmuz 2019 tarihleri arasında İstanbul’da Eğitim Kurulu ve Komisyonu eğitim çalışmaları yapılacaktır. Çalışmanın gerçekleştirileceği yer ilerleyen tarihlerde duyurulacaktır.
Çalışmalara katılamayacak olan antrenörler 21 Temmuz 2019 tarihine kadar mazeretlerini federasyona yazılı bildirmeleri gerekmektedir.
Eğitim Komisyonu:
SHOTOKAN STİL İLİ
ALİ KOCA İSTANBUL
İSMET TURNA ANTALYA
ŞABAN TURAN İSTANBUL
YILDIRIM ALATAŞ İSTANBUL
MURAT KARAMARTİNLER İZMİR
ERDEM ÖZCAN İSTANBUL
EMRAH MİHYAZ MUĞLA
ADNAN ÇELEN ANKARA
TANER EROL İZMİR
MELTEM KOŞAR YOZGAT İSTANBUL
REYHAN YAVAŞOĞLU ANKARA
FADİME EKİNCİ ANKARA
GÖNÜL GÖKMEN İSTANBUL
YÜKSEL AYDOĞAN İSTANBUL
ESAT TOLGA ÇETİN ANKARA
YUSUF CAN ANKARA
MURAT SEFA İSTANBUL
GAZİ MUSTAFA YAZICIOĞLU MUĞLA
CUMALİ SARIDOĞAN ADANA
GÖKHAN GÜNDÜZ GAZİANTEP
ÖZCAN KÖKSAL ERZİNCAN
ŞİMŞEK GÖKPINAR AYDIN
MUHAMMET ABDULLATİF ALTUNTAŞ ANKARA
OYA KÜÇÜKATEŞ KARAKUŞ SAKARYA
CEMİL GÜNER BURSA
CEMİL ÇAKIR BURSA
KEMAL YEGE İSTANBUL
ÖMER HABEŞ MUĞLA
MURAT KIROĞLU TEKİRDAĞ
SHİTO RYU STİL İLİ
ÜRÜN YAVUZ ANKARA
HACI BEŞBADEM KONYA
ASIF DUMAN HATAY
LÜTFİ YILDIZ İZMİR
WADO RYU STİL İLİ
MUSTAFA CANAN TAŞ YALOVA
SAMET ÇETİNEL İSTANBUL
MUSTAFA DENİZ UNCU UŞAK
YUSUF ÇETİN İSTANBUL
GOJU RYU STİL İLİ
SUAT TAŞYAR İSTANBUL
AYHAN KARAHAN İSTANBUL
FUAT GÖKDERE ÇANKIRI
İBRAHİM BÜYÜK İZMİR
KYOKOSHIN STİL İLİ
ÖMER SALİH CENGİZ BURSA
ALİ AVCI ŞANLIURFA
HASAN SÜRER HATAY
EDANUR KOÇYİĞİT İSTANBUL
Kaynak: TKF