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  • Karate Milli Takımı, Fransa’da Kota Sınavı Veriyor
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    25 Ocak 2020

    tarihinde eklendi.

Karate Milli Takımı, Fransa’da Kota Sınavı Veriyor

SİYAHKUŞAK

Karate Milli Takımı, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları için yüzde yüz kota puanı veren Karate 1 Premier Lig’in ilk etabı olan Paris’te tatamide mücadele veriyor.

Şili’de kazandığı 12 madalya ile ‘Olimpiyat Yılı’ olan 2020’yi muhteşem bir başlangıç yapan Karate Milli Takımı, sezonun ikinci turnuvası için Fransa’da sınav veriyor. Ay-yıldızlı ekip, Karate 1 Premier Lig’in bu sezonki ilk etabı olan Paris’te tatamiye çıkarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları için yüzde yüzde kota puanı veren turnuvadan avantajlı çıkmak istiyor.

Pierre de Coubertin Spor Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı müsabakalar, 24-26 Ocak tarihleri arasında düzenleniyor.

Gribal enfeksiyon nedeniyle kadrodan çıkarılan Alparslan Yamanoğlu dışında tam kadro mücadele edecek Milli takımda 6 kadın, 10 erkek karateci ülkemizi temsil ediyor.

Dünya Karate Federasyonu (WKF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Karate 1 Premier Lig’de sezonun ilk etabı olan Paris’te 92 ülkeden 703 sporcu mücadele ediyor.

Paris’te ülkemizi temsil edecek Milli karateciler şöyle:

KADINLAR
Ferdi Kata: Dilara Eltemur
Kumite 50kg: Serap Özçelik Arapoğlu
Kumite 55kg: Tuba Yakan
Kumite 61kg: Merve Çoban
Kumite 68kg: Eda Eltemur
Kumite +68kg: Meltem Hocaoğlu Akyol

ERKEKLER
Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir
Kumite 60kg: Eray Şamdan
Kumite 67kg: Burak Uygur, Ömer Abdurrahim Özer
Kumite 75kg: Erman Eltemur, Murat Öz, Enes Bulut
Kumite 84kg: Uğur Aktaş

Erkek Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir

TURNUVA PROGRAMI 

24 Ocak Cuma

(Elemeler)

11:00 – 21:45     
Kadınlar Kata

Erkek Takım Kata

Erkekler Kumite 60, 67, 75kg

Kadınlar Kumite 50, 55kg

25 Ocak Cumartesi

(Elemeler)

11:00 – 21:30     
Erkekler Kata

Kadınlar Takım Kata

Kadınlar Kumite 61, 68, +68kg

Erkekler Kumite 84, +84kg

26 Ocak Pazar

11:30 – 15:30      Bronz madalya maçları

16:30 – 18:30      Finaller

18:30 – 19:00      Madalya Töreni

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