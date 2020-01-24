Karate Milli Takımı, Fransa’da Kota Sınavı Veriyor

Karate Milli Takımı, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları için yüzde yüz kota puanı veren Karate 1 Premier Lig’in ilk etabı olan Paris’te tatamide mücadele veriyor.
Şili’de kazandığı 12 madalya ile ‘Olimpiyat Yılı’ olan 2020’yi muhteşem bir başlangıç yapan Karate Milli Takımı, sezonun ikinci turnuvası için Fransa’da sınav veriyor. Ay-yıldızlı ekip, Karate 1 Premier Lig’in bu sezonki ilk etabı olan Paris’te tatamiye çıkarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları için yüzde yüzde kota puanı veren turnuvadan avantajlı çıkmak istiyor.
Pierre de Coubertin Spor Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı müsabakalar, 24-26 Ocak tarihleri arasında düzenleniyor.
Gribal enfeksiyon nedeniyle kadrodan çıkarılan Alparslan Yamanoğlu dışında tam kadro mücadele edecek Milli takımda 6 kadın, 10 erkek karateci ülkemizi temsil ediyor.
Dünya Karate Federasyonu (WKF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Karate 1 Premier Lig’de sezonun ilk etabı olan Paris’te 92 ülkeden 703 sporcu mücadele ediyor.
Paris’te ülkemizi temsil edecek Milli karateciler şöyle:
KADINLAR
Ferdi Kata: Dilara Eltemur
Kumite 50kg: Serap Özçelik Arapoğlu
Kumite 55kg: Tuba Yakan
Kumite 61kg: Merve Çoban
Kumite 68kg: Eda Eltemur
Kumite +68kg: Meltem Hocaoğlu Akyol
ERKEKLER
Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir
Kumite 60kg: Eray Şamdan
Kumite 67kg: Burak Uygur, Ömer Abdurrahim Özer
Kumite 75kg: Erman Eltemur, Murat Öz, Enes Bulut
Kumite 84kg: Uğur Aktaş
Erkek Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir
TURNUVA PROGRAMI
24 Ocak Cuma
(Elemeler)
11:00 – 21:45
Kadınlar Kata
Erkek Takım Kata
Erkekler Kumite 60, 67, 75kg
Kadınlar Kumite 50, 55kg
25 Ocak Cumartesi
(Elemeler)
11:00 – 21:30
Erkekler Kata
Kadınlar Takım Kata
Kadınlar Kumite 61, 68, +68kg
Erkekler Kumite 84, +84kg
26 Ocak Pazar
11:30 – 15:30 Bronz madalya maçları
16:30 – 18:30 Finaller
18:30 – 19:00 Madalya Töreni