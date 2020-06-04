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  • Kemal YOLCU: “Sendikanın asıl amacı olan kulüpler ve sorunlarının en sağlıklı şekilde çözülebilmesidir.”
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    4 Haziran 2020

    tarihinde eklendi.

Kemal YOLCU: “Sendikanın asıl amacı olan kulüpler ve sorunlarının en sağlıklı şekilde çözülebilmesidir.”

SİYAHKUŞAK

Spor dünyasına yeni bir soluk geldi. Aile ve Çalışma bakanlığı tarafından onaylanan, konfederasyona bağlı  Spor İşverenleri Sendikası resmî kuruluş sonunda ilk toplantısını sendika geçici merkezin de üst kurul temsilcisi eşliğinde gerçekleştirdi. Kurucu yönetim adına Kemal YOLCU, bir açıklama yaptı;

“Hayat bir serüven değilmidir?

Bir noktadan diğerine ulaşmak sadece yürümekle değil, düşünmek ve yolu iyi seçmekle mümkündür.

Yol uzun ise yol hazırlığıda istişare ve önem arz eder, yol kısa olduğu görülsede düşüncesi, planlaması ve hazırlığı uzun süre aldı ve sonunda Spor İş Sendikası ilk durağın da kendini ete kemiğe bürünmüş olarak resmî hüviyetine kavuştu.

Aile ve Çalışma bakanlığımız tarafından onaylanan Spor İşverenleri Sendikası resmî kuruluş sonunda ilk toplantısını sendika geçici merkezin de üst kurul temsilcisi eşliğinde gerçekleştirdi. Bundan sonraki süreci değerlendirdi ve görev alacak yönetimi ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılacak ilk genel kurul sürecini takvime bağladı.

Yapılan değerlendirmede; sendika konusunda bilgilendirme, Türkiye genelinde kulüplerin katılımı, üye kulüplerin belirlenmesi ve bölgelerde çalışma yapılacak arkadaşların bilgilendirilmesi ve bu süreçlerin sürekli yapılabilmesi karara bağlandı. Konfederasyona bağlı  Spor İş Sendikası temelde bilgi ve düşüncelerin geliştirilmesi, gelecek süreçde tüm kulüplerimizi ilgilendiren yasal ve anayasal sorun ve sıkıntıları ortaya koyarak gerekli altyapı çalışmalarını gerçekleştirmektir.

Sendikanın asıl amacı olan kulüpler ve sorunlarının en sağlıklı şekilde çözülebilmesi için resmi makamlarla görüşmeler yapmak, bunun için üye sayımızı arttırmak ve ortak akıl oluşturmak, en ivedi konusu olduğu gerçektir.”

Kurucu yönetim Adına;
Kemal YOLCU

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