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  • Liana Jojua, UFC Fight Island’a Türkiye’de Hazırlandı: ‘Jojua vs. Belbita’
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    14 Temmuz 2020

    tarihinde eklendi.

Liana Jojua, UFC Fight Island’a Türkiye’de Hazırlandı: ‘Jojua vs. Belbita’

SİYAHKUŞAK

Ultimate Fighting Championship’in (UFC) organize ettiği UFC Fight Island etkinliği 15 Temmuz 2020 Çarşamba günü Abu Dhabi’de start alacak. Fight Island’ın ilk etkinliği geçen pazar gecesi gerçekleşmiş heyecan tavan yaparken kemerler sahibini bulmuştu. Bu sefer bir süpriz var!

UFC Fight Island Abu Dhabi’nin Yas adasında 15 Temmuz 2020 Çarşamba hayat bulacak. Dövüş severler rotayı Abu Dhabi’ye çevirirken Türkiye’de Corvos Team ile hazırlanan Liana Jojua rakibi Diana Belbita karşısında oktagona çıkacak.

Büyük müsabakaya hazırlanmak için Corvos Combat ile anlaşan Gürcü asıllı Rusya vatandaşı Liana Jojua, galibiyet adına bir süreden beri ciddi idmanlar yaptı. Baş antrenör Burak Değer Biçer’in gözetiminde sçalışan Jojua’nın geçtiğimiz yıl Eylül ayında UFC 242’de oktagona çıkmış ve rakibi Sarah Moras karşısında ilk UFC tecrübesini yapmıştı. Kamp sürecinin ardından Jojua, rakibi Diana Belbita karşı bu sefer zafer için kafese girecek.

Liana “She Wolf” Jojua maç için gerekli tüm hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekliyor.

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