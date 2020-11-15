  • Anasayfa/
  • Boks/
  • Mike Tyson, Roy Jones Maçına Sayılı Günler Kaldı!
  • /

    16 Kasım 2020

    tarihinde eklendi.

Mike Tyson, Roy Jones Maçına Sayılı Günler Kaldı!

SİYAHKUŞAK

Flaş! Mike Tyson, Roy Jones maçına sayılı günler kaldı! Her iki boksör 28 Kasım’da düzenlenecek maçın hazırlıklarına devam ederken sosyal medya hesaplarından maç tarihini vermeye başladılar. Bilindiği gibi bu maçın tarihi daha önce 12 Eylül olarak lanse edilmiş, ertelenen maç 28 Kasım’a pas edilmişti.

Ve nefesler tutuldu, Mike Tyson, Roy Jones maçının sonucu merakla bekleniyor! Bir yanda ortaya konacak 8 raundluk maçın kalitesi, öte yandan kimin eli kalkacak olması boks severleri maça odakladı. Ringe en son 2005’te çıkan, kariyerinde 50 galibiyet bulunan 54 yaşındaki Mike Tyson ringlere geri dönüyor. Dört farklı sıklette şampiyonluk kemeri kazanan Jones’un ise 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyeti bulunuyor. ABD’nin Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park’ta düzenlenecek.

Benzer İçerikler
Türkiye Kristal Küre Ödülleri Sahiplerini Buluyor…
Haberler Türkiye Kristal Küre Ödülleri Sahiplerini Buluyor…
İYİ PARTİLİ MİLLETVEKİLİDEN ŞOK TWEET!
Boks İYİ PARTİLİ MİLLETVEKİLİDEN ŞOK TWEET!
Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası Ağustos 2021’e Ertelendi
Haberler Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası Ağustos 2021’e Ertelendi
Federasyon Seçimleri 2021 Yaz Olimpiyat Oyunları Sonuna Ertelendi
Haberler Federasyon Seçimleri 2021 Yaz Olimpiyat Oyunları Sonuna Ertelendi
WKF’nin Merkez Hakem Kurulu’nda Yeni Yapılanma!
Haberler WKF’nin Merkez Hakem Kurulu’nda Yeni Yapılanma!
AYLAR SÜREN DİSİPLİNLİ ÇALIŞMA MADALYA GETİRDİ
Manşet AYLAR SÜREN DİSİPLİNLİ ÇALIŞMA MADALYA GETİRDİ
  • Site İçi Yorumlar

Bültene Kaydol Anında Haberdar Ol !