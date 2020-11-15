Flaş! Mike Tyson, Roy Jones maçına sayılı günler kaldı! Her iki boksör 28 Kasım’da düzenlenecek maçın hazırlıklarına devam ederken sosyal medya hesaplarından maç tarihini vermeye başladılar. Bilindiği gibi bu maçın tarihi daha önce 12 Eylül olarak lanse edilmiş, ertelenen maç 28 Kasım’a pas edilmişti.

Ve nefesler tutuldu, Mike Tyson, Roy Jones maçının sonucu merakla bekleniyor! Bir yanda ortaya konacak 8 raundluk maçın kalitesi, öte yandan kimin eli kalkacak olması boks severleri maça odakladı. Ringe en son 2005’te çıkan, kariyerinde 50 galibiyet bulunan 54 yaşındaki Mike Tyson ringlere geri dönüyor. Dört farklı sıklette şampiyonluk kemeri kazanan Jones’un ise 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyeti bulunuyor. ABD’nin Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park’ta düzenlenecek.