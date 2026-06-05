MUAYTHAI ÜNİVERSİTE MİLLİ TAKIMIMIZ BREZİLYA YOLCUSU

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu bünyesinde oluşturulan Muaythai Üniversite Milli Takımımız, Brezilya’da düzenlenecek Üniversiteler Dünya Şampiyonası için İstanbul Havalimanı’ndan hareket etti.

Ay-yıldızlı ekip, dünya şampiyonasında Türkiye’yi ve Türk Muaythai’sini en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Muaythai Üniversite Milli Takımımız, Brezilya’da gerçekleştirilecek Üniversiteler Dünya Şampiyonası’na katılmak üzere İstanbul Havalimanı’ndan Brezilya’ya uğurlandı.

Federasyon Başkan Vekili Korkmaz Atalay’ın kafile başkanlığını üstlendiği milli takım kafilesinde Teknik Direktör Ömer Uğur, antrenörler Gökhan Bektaş, Sinan Ağlar ve Gizem Akarsu ile sporcular Özlem Melek Korkmaz, Sudenur Basancı, İklim Özdemir, Gizemnur Tatlı, İsa Taşdemir, Yasin Muhittin Can, Ali Bilben ve Muhammed Karayılan yer alıyor.

Toplam 13 kişiden oluşan kafile, Brezilya’da düzenlenecek dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil ederek uluslararası arenada madalya mücadelesi verecek.

Hedef takım halinde zirvede yer almak…

Kafile Başkanı Korkmaz Atalay yaptığı açıklamada, milli takımın şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandığını belirterek sporcuların motivasyonlarının üst seviyede olduğunu ifade etti. Teknik heyetin bilgi ve tecrübesiyle sporculara tam destek verdiğini vurgulayan Atalay, hedeflerinin takım halinde zirvede yer almak olduğunu söyledi.

Türkiye’nin üniversite Muaythai organizasyonlarında önemli bir birikime sahip olduğunu belirten Atalay, Türkiye Üniversitelerarası Muaythai Şampiyonalarının 17 yıldır başarıyla düzenlendiğini ifade etti. Ayrıca Türkiye’nin girişimleriyle 2015 yılında Tayland’da ilk kez düzenlenen IFMA Üniversitelerarası Muaythai Dünya Kupası’nın, üniversite Muaythai’sinin gelişiminde tarihi bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Atalay, 2022 yılında Samsun’da gerçekleştirilen FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası’nda Muaythai Milli Takımımızın kazandığı 8 altın madalya ile tarihi bir başarıya imza attığını hatırlatarak, Türk sporunun uluslararası alandaki yükselişinin devam ettiğini belirtti.

Açıklamasının sonunda Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e ve organizasyonların gerçekleşmesinde emeği bulunan tüm yönetici ve çalışanlara teşekkür eden Atalay, verilen desteklerin Türk sporuna önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Türkiye Muaythai Federasyonu da yaptığı açıklamada, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’na, Başkan Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, dünya şampiyonasında mücadele edecek tüm sporculara ve kafile üyelerine başarı dileklerini iletti.

Ay-yıldızlı Muaythai Üniversite Milli Takımımızın Brezilya’daki şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek yeni başarılara imza atması bekleniyor.