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MURAT DELİHASAN KARATE FEDERASYONU BAŞKAN ADAYLIĞINI AÇIKLIYOR

76 okunma — 25 Ağustos 2021 22:07
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SİYAHKUŞAK

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Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın sona ermesinin ardından Türkiye Karate Federasyonu Başka  Adayı Murat Delihasan adaylığını açıklıyor!

Murat Delihasan, 26 ağustos 2021 perşembe günü Kayseri merkez öğretmen evinde yapılacak bir toplantı ile adaylığını resmen duyuracak. Toplantı saat 19.30 da başlayacak.

Pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen Olimpiyat Oyunları’nda Karate Milli Takımımızın Teknik Direktörü olarak görev yapan Murat Delihasan oyunların akabinde adaylığını nihayet açıklıyor.

Camiada ve kamuoyunda oluşan desteği dikkate aldığı gözlenen Delihasan göreve talip oldu. Güçlü adaylar arasında abisi Esat Delihasa’ın yolunda karateye hizmet kararı aldığı gözlenen Murat Delihasan antrenörlük tecrübesi ve teknik birikimi ile karateyi daha ileriye taşıması söz konusu olacak.

Rahmetli Esat Delihasan’da Milli Takım Teknik Direktörü iken adaylığını açıklamış ve camianın teveccühünü kazanmıştı. Karate, Esat Başkan zamanında çıtayı yükselterek iyi bir ritim yakalamıştı.

 

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