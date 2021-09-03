PARA TAEKWONDODA MİLLİLERİMİZDEN 1 GÜMÜŞ, 1 BRONZ

Tokyo 2020’de ilk defa yer alan para taekwondoda Oyunları’nda milli sporcularımızdan Meryem Betül Çavdar gümüş, Mahmut Bozteke ise bronz madalya kazandı.

Paralimpik oyunlar programında ilk defa yer alan para taekwondoda elde edilen madalyalar tarihe geçti. İlk gün yapılan 2 sıklet müsabakalarıyla başladı. Kadınlar K44 49 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, erkekler K44 61 kiloda Mahmut Bozteke ise bronz madalya kazandı.

Meryem Betül Çavdar, seri başı olarak başladığı oyunlarda ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra çeyrek finalde Tayland’dan Khwasuda Phuangkitcha’yı 34-13 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Rusya Paralimpik Komitesi’nden Anna Poddubskaia’yı 22-11 mağlup eden sporcumuz adını finale yazdırdı. Finalde Peru’dan Leonor Espinoza Carranza’ya 34-21 yenilen Meryem Betül Çavdar gümüş madalyanın sahibi oldu.

Mahmut Bozteke de seri başı olarak başladığı oyunlarda ilk turu maç yapmadan geçti. Çeyrek finalde Rusya Paralimpik Komitesi’nden Daniil Sidorov’a 26-21 mağlup olan ve altın madalya şansını kaybeden sporcumuz repesaj maçlarına başladı. Mahmut Bozteke, ilk repesaj turunda Mülteci Paralimpik Takımı’ndan Parfait Hakizimana’nın maçtan çekilmesiyle repesaj bir üst turuna yükseldi.

Mahmut Bozteke, repesaj ikinci turunda Moğolistan’dan Bolor Erdene Ganbat’ı 23-22 yenerek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. İtalya’dan Antonio Bossolo’yu 14-2 öndeyken hakemin kararıyla mağlup eden mili sporcumuz bronz madalya kazandı.