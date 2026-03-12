ROMA’DA KARATE-1 PREMİER LEAGUE HEYECANI!



F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

WKF’nin prestijli organizasyonu Karate One Premier League’in ikinci etabı 13-15 Mart 2026 tarihleri arasında Roma’da başlıyor!



Karatede adından söz ettiren İtalya, ilk kez başkenti Roma’da Premier sezonunun ikinci etabında dünyanın dört bir yanından sporcu ve tutkunları ağırlıyor. İlk etabı ülkemizde başarıyla prestijine layık şekilde gerçekleşen turnuva, yeni bir heyecana sahne olacak.

İtalya’da ilk kez ‘Premier One’ düzenleyecek

Sportif arenada üst düzey organizasyonlara imza atan İtalya, aynı zamanda karate etkinliklerine ev sahipliği yapmasıyla tanınıyor. Premier’i ilk kez başkenti Roma’da tatamiye taşıyacak ve dünyanın en üst sıralarında yer alan sporcuları misafir edecek. Heyecan dolu mücadeleler için Roma’ya akın eden karate dünyasının gözde sporcuları tarihi kentin dokusunda çıtayı yukarı taşımak için mücadele verecek.

Türkiye, Roma’da güçlü bir ekiple yarışıyor

Karate One Premier League’in ikinci etabı için İtalya’nın başkenti Roma’ya giden Milli Takımımız kente ulaştı. Güçlü bir kadro ile gelen Büyükler Milli Takımımız T.C. Roma Büyükelçiliği yetkilileri tarafından karşılandı ve yakın ilgi göstererek her konuda yardımcı oldular. Avrupa Olimpiyat Komitesi Üyesi Hasan Arat da milli takımımızla bir araya gelerek sporcularımıza ve teknik ekibimize başarı dileklerini iletti.

Premier’in İstanbul’daki start etabı prim yaptı!

2026 Karate One-Premier Ligi’nin start etabı İstanbul’da gerçekleştikten sonra ikinci etkinliğin Roma’daki etabın ardından Leshan’a (Çin) (10-12 Nisan) ve Rabat’a (Fas) (12-14 Haziran) tatami kuracak. İstanbul’da prestijine uygun icra edilen ve çıta yükselten liğin prestijini Roma’da artırarak devam etmesi bekleniyor.

Flaş, “Büyük başarı elde eden açılış turnuvası”

WKF, start etabını, “İstanbul’da düzenlenen ve büyük başarı elde eden açılış turnuva” olarak yorumladı. Pas geçilen 2025’in ardından 2026 Premier sezonuna TKF Başkanı Ercüment Taşdemir ve yönetimi tarafından kazandırılan start etabı, gelecek organizasyonlara da referans oldu.