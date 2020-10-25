Salim Kayıcı: “Tarık Solak, Kick Boks Sporunun Sevilmesinde Çok Büyük Pay Sahibidir.”

Türkiye’de kıck Boksun sevilmesinde büyük pay sahibi ve öncülerinden biri olan Tarık Solak, vefatıyla camiayı yasa boğdu. Camiamızın önde gelen isimleri derin üzüntülerini dile getirerek başsağlığı diledi. Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı’da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli kardeşim Tarık SOLAK vefat etmiştir.” ifadesini kullanarak Kick Boks ailesine başsağlığı diledi:

“Profesyonel Kick Boksun ülkemizdeki öncüsü, Kick Boks sporunun sevilmesinde çok büyük pay sahibi değerli kardeşim Tarık SOLAK vefat etmiştir. Merhuma Yüce ALLAH’ tan rahmet, sevenlerine ve Kick Boks ailesine başsağlığı dilerim.”