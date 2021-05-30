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SENSEİ ÖMER HABEŞ KARATE FEDERASYONU BAŞKAN ADAYI

241 okunma — 31 Mayıs 2021 00:59
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SİYAHKUŞAK

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Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları sonrası gerçekleşecek olan federasyon seçimleri için adayların çalışmaları tüm hızıyla devam ederken yeni adaylarda çıkmaya devam ediyor. Karate çamiasının çok yakından tanıdığı Sensei Ömer Habeş’de yaptığı açıklamada Karate Federasyonu Başkan Adayı olduğunu açıkladı.

Federasyon seçimleri için tüm federasyonlarda adayların çalışmaları devam ederken Türkiye Karate Federasyonu için karatenin içinden Sensei Ömer Habeş göreve talip olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından adaylığını duyuran Sensei Habeş, SİYAHKUŞAK Web’de bir açıklama yaparak, “Karatede bir ömür geçirmiş biri olarak bildiğim işi yapmaya aday oldum.” dedi. Sensei Habeş, “Vatanımıza milletimize camiamıza hayırlı uğurlu olsun, önümüzdeki günlerde gerçekçi projelerimizi tek tek açıklayacağım, karatede bir ömür geçirmiş biri olarak bildiğim işi yapmaya aday oldum.” diye açıkladı.

Habeş sosyal medya hesabından ‘Sevgili dostlar’ diye seslenerek ‘Birlikte başaracağız’ dedi.
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Türkiye Karate Federasyonu başkanlığı seçim çalışmaları, karate sporuna yapmış olduğu büyük katkılardan dolayı kendisini desteklediğimiz değerli kardeşimiz Esat DELİHASAN’ ın vefatıyla yeni bir boyut kazandı. (Kendisine Allah’tan rahmet ve mağfiret, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ederim.)
Bizleri derin üzüntüye düşüren ve ani gelişen bu yeni durumla ilgili bir değerlendirme yapmak durumunda kaldık.
Bu zorlu süreçte kendimizi sorumlu hissederek taşın altına elimizi koymaya ve sorumluluk almaya karar vermiş bulunuyoruz.
Köklerine bağlı bir şekilde yükselen ve gölgesinde yeni fidanları yetiştiren bir çınar misali, Karate DO’yu yeni nesillere aktarılması gereken bir spor ve yârınlara ışık tutan bir değerler manzumesi olarak gördüğümüzden dolayı bu yarışa katılmaya karar verdik.
Yıllara dayalı şanlı Karate DO geçmişi, güçlü bir binanın tuğlaları gibi *“birlikte başaracağız”* ilkesinin sayısız örnekleriyle doludur.
Yaklaşık yarım asırdır her aşamasında hizmet etmekten büyük onur duyduğumuz ve sorunlarını yakînen bildiğimiz Türk Karatesinde, ayakları yere basan *”Sağlam projeler ve Gerçekçi çözümler”* le başarı çıtasını çok daha ileriye taşıyacağımıza olan inancımız tamdır.
* Türk karatesinin geleceği için, farklı fikir ve düşüncelere açık, şeffaf ve objektif kriterlerle hareket edebilen, ehliyet ve liyakate önem veren, merkezinde adalet ve hakkaniyetin olduğu, profesyonel bir yönetim anlayışının gerekli olduğuna inanıyoruz.
* Kurumsal yönetim ilkelerinden ve misyonundan taviz vermeden, Türk Karatesini uluslararası platformlarda başarı ve gururla temsil edebilecek, vizyoner bir yönetim anlayışını camiamızda kalıcı hale getirmek için yola çıkıyoruz.
* Geleneklerinden aldığı güçle geleceğe umutla bakabilen ve ülkesine dair hayalleri olan bir ruh ve heyecanla yola koyuluyoruz.
* Karate-Do’ nun zirve hedeflere adım adım yürüyeceği bir zihin, beden ve gönül dünyası rehberliğinde, şanlı geçmişinden aldığı güçle geleceğe umutla bakabilen bir Karate Federasyonu için *“Birlikte başaracağız.”*
Çünkü bizler
“Karate-Ka”yız…
Çünkü
“Sevdamız Karate-Do”
Vatanımıza, milletimize ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.
Sevgi, saygı ve muhabbetlerimle.
Ömer HABEŞ
Türkiye Karate Federasyonu
Başkan Adayı

 

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