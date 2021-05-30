SENSEİ ÖMER HABEŞ KARATE FEDERASYONU BAŞKAN ADAYI

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları sonrası gerçekleşecek olan federasyon seçimleri için adayların çalışmaları tüm hızıyla devam ederken yeni adaylarda çıkmaya devam ediyor. Karate çamiasının çok yakından tanıdığı Sensei Ömer Habeş’de yaptığı açıklamada Karate Federasyonu Başkan Adayı olduğunu açıkladı.

Federasyon seçimleri için tüm federasyonlarda adayların çalışmaları devam ederken Türkiye Karate Federasyonu için karatenin içinden Sensei Ömer Habeş göreve talip olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından adaylığını duyuran Sensei Habeş, SİYAHKUŞAK Web’de bir açıklama yaparak, “Karatede bir ömür geçirmiş biri olarak bildiğim işi yapmaya aday oldum.” dedi. Sensei Habeş, “Vatanımıza milletimize camiamıza hayırlı uğurlu olsun, önümüzdeki günlerde gerçekçi projelerimizi tek tek açıklayacağım, karatede bir ömür geçirmiş biri olarak bildiğim işi yapmaya aday oldum.” diye açıkladı.