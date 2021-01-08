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  • Sifu Taky Kimura 96 Yaşında Yaşama Veda Etti
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    9 Ocak 2021

    tarihinde eklendi.

Sifu Taky Kimura 96 Yaşında Yaşama Veda Etti

SİYAHKUŞAK

Bruce Lee’nin asistanı Sifu Taky Kimura 96 yaşında yaşama veda etti. 12 Mart 1924 doğumlu ustanın ölümü, tüm sevenlerini yasa boğdu. Sadece bir dövüş sanatçısı değil, onun değerli ve nezih bir insan olduğuna dikkat çekildi.

Taky Kimura, Bruce Lee’nin en iyi öğrencilerinden ve en yakın arkadaşlarından biri olarak bilinen Japon asıllı Amerikalı bir dövüş ustasıydı ve Jun Fan Gung Fu’da sertifikalı bir eğitmendi.

Sifu Kimura’nın ailesinden yapılan açıklamada 96 yaşında vefat ettiğini ve derin üzüntüleri dile getirildi. Dost ve sevenlerinin yoğun alakasına karşılık, “Ailemizin yas tutmasına izin verin ve biz de bir açıklama yapalım. Sevginiz ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederiz” denildi.

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