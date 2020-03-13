Son Dakika! Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası iptal…

Avrupa Karate Federasyonu (EKF), 25-29 Mart tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılması planlanan Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası’nın iptal edildiğini açıkladı.

Avrupa Karate Federasyonu (EKF), global bir sorun haline gelen ‘Yeni Tip Koronavirüs’ salgını nedeniyle bir süredir gündemde olan 55. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası’nın iptal edildiğini açıkladı.

25-29 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı verecek organizasyonun iptal edilmesinin ardından 2019’da Guadalajara’da organize edilen 54. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası’ndaki puanlarının değerlendirmeye alındığı açıklandı.

EKF ayrıca, organizasyonun yapılacağı yeni tarihi ise ilerleyen günlerde açıklayacağını vurguladı.