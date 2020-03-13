  • Anasayfa/
  • Haberler/
  • Son Dakika! Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası iptal…
  • /

    14 Mart 2020

    tarihinde eklendi.

Son Dakika! Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası iptal…

SİYAHKUŞAK
Avrupa Karate Federasyonu (EKF), 25-29 Mart tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılması planlanan Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası’nın iptal edildiğini açıkladı.

Avrupa Karate Federasyonu (EKF), global bir sorun haline gelen ‘Yeni Tip Koronavirüs’ salgını nedeniyle bir süredir gündemde olan 55. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası’nın iptal edildiğini açıkladı.

25-29 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı verecek organizasyonun iptal edilmesinin ardından 2019’da Guadalajara’da organize edilen 54. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası’ndaki puanlarının değerlendirmeye alındığı açıklandı. 

EKF ayrıca, organizasyonun yapılacağı yeni tarihi ise ilerleyen günlerde açıklayacağını vurguladı. 

Benzer İçerikler
Başkan Esat Delihasan, “Olimpiyat Oyunları’nın ilk aşamasını başarıyla noktalamanın gururunu yaşıyoruz.”
Haberler Başkan Esat Delihasan, “Olimpiyat Oyunları’nın ilk aşamasını başarıyla noktalamanın gururunu yaşıyoruz.”
Flaş! 0limpik Puanlamada 5 Karatecimize Tokyo 2020 kotası…
Haberler Flaş! 0limpik Puanlamada 5 Karatecimize Tokyo 2020 kotası…
WTE, Faaliyet Takviminde Değişiklik Yaptı
Haberler WTE, Faaliyet Takviminde Değişiklik Yaptı
WKF, Tokyo 2020 Kota Takvimi Güncellendi
Haberler WKF, Tokyo 2020 Kota Takvimi Güncellendi
Tüm Yurt İçi ve Uluslararası Karate Faaliyetlerine “Kovid-19” Darbesi!
Haberler Tüm Yurt İçi ve Uluslararası Karate Faaliyetlerine “Kovid-19” Darbesi!
Karate 1 Premier Lig’in Salzburg Etabı Start Aldı
Haberler Karate 1 Premier Lig’in Salzburg Etabı Start Aldı
  • Site İçi Yorumlar

Bültene Kaydol Anında Haberdar Ol !