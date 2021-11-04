ŞÜKRÜ KINATAŞ, İLGİNÇ YAŞAM ÖYKÜSÜNÜ DO YOLCULUĞUNU GENÇ TV’YE ANLATTI

Hapkido ustası ve yazarımız Şükrü Kınataş, Genç TV’nin ‘İnsan Kumbarası’ adlı proğramına konuk oldu. İlginç yaşam öyküsünü ve Do sporları yolculuğunu anlatan Kınataş,’Bana yumruk vurmayı Muhammed Ali öğretti’ dedi.

Şükrü Kınataş’ın Fikirtepe’de öğrenci harçlığını çıkarmak için boyacılık yaparken kendini koruma amacıyla başladığı Kung-fu eğitiminden sonra Taekwondo çalışmaya başlar. Başarılı musabık olarak ön plana çıkan Kınataş, daha sonra bugün de çalıştığı dünyaya öğrettiği hapkido branşına geçer.

Peki, şampiyon olmayı beklerken antrenörünün hangi hatasını sonucu madalya alamadı? İlk Avrupa müsabakasında nasıl diskalifiye oldu? Kınataş Muhammed Ali ile nasıl tanıştı? Ayrıca, Muhammed Ali’nin taekwandoda siyah kuşak olduğu biliyor muydunuz?

Ve çok fazlası; İngilitere’de cezaevlerinde taekwando gösteri yaparak tebliğ nasıl yapılır, Hyde Park Corner’da Yusuf İslam ile neler konuştuğu ve talebelerini imkansızlıklar içinde yurt dışı müsabakalarına nasıl götürdü?

Hayatta hiç geri adım atmayan ve mücadeleyi bırakmayan Dünya Hapkido Federasyonu (WAHA) Başkanı ve SİYAHKUŞAK Yazarı Şükrü Kınataş’ın 2 bölümden oluşan ilgi gören muhteşem hikayesi You Tube’da yayınlandı.