Taekwondoda Dünyanın Söz Sahibi İki Ülkesinden Ortak Kamp…

Taekwondoda dünyanın söz sahibi iki ülkesi güçbirliği yaptı ve geçtiğimiz günlerde ortak çalışma kampı başlattı.

Uluslararası şampiyonalarda kürsüden inmeyen Türkiye ve İngiltere Taekwondo Milli Takımları, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları hazırlıkları doğrultusunda ortak çalışma kampına başladı. Antalya’da Sirene Otel’de 10 Eylül’e kadar sürecek çalışma kampı için İngiltere Taekwondo Milli Takımı, aralarında Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarının da bulunduğu 17 sporcu ile Türkiye’ye geldi. İki ülkenin en iyi taekwondocuları olimpiyat oyunları ve olimpiyat oyunları kıta elemeleri yolunda önemli çalışmalara imza atacaklar.