  • Anasayfa/
  • Haberler/
  • Taekwondoda Dünyanın Söz Sahibi İki Ülkesinden Ortak Kamp…
  • /

    8 Eylül 2020

    tarihinde eklendi.

Taekwondoda Dünyanın Söz Sahibi İki Ülkesinden Ortak Kamp…

SİYAHKUŞAK

Taekwondoda dünyanın söz sahibi iki ülkesi güçbirliği yaptı ve geçtiğimiz günlerde ortak çalışma kampı başlattı.

Uluslararası şampiyonalarda kürsüden inmeyen Türkiye ve İngiltere Taekwondo Milli Takımları, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları hazırlıkları doğrultusunda ortak çalışma kampına başladı. Antalya’da Sirene Otel’de 10 Eylül’e kadar sürecek çalışma kampı için İngiltere Taekwondo Milli Takımı, aralarında Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarının da bulunduğu 17 sporcu ile Türkiye’ye geldi. İki ülkenin en iyi taekwondocuları olimpiyat oyunları ve olimpiyat oyunları kıta elemeleri yolunda önemli çalışmalara imza atacaklar.

Benzer İçerikler
Sivas Kongresi’nin 101. Yılı Etkinliklerinde Poomsae Müsabakaları Gerçekleşti
Haberler Sivas Kongresi’nin 101. Yılı Etkinliklerinde Poomsae Müsabakaları Gerçekleşti
Sezer Huysuz Olimpik Milli Takım Judocularını Erzurum Palandöken Kampında Ziyaret Etti
Haberler Sezer Huysuz Olimpik Milli Takım Judocularını Erzurum Palandöken Kampında Ziyaret Etti
Başpehlivan Hakkı Aygün Hayatını Kaybetti
Manşet Başpehlivan Hakkı Aygün Hayatını Kaybetti
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu,”Gençlerimiz İçin Her Çabamız Bizi Ayrı Heyecanlandırıyor.”
Manşet Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu,”Gençlerimiz İçin Her Çabamız Bizi Ayrı Heyecanlandırıyor.”
TKF Başkanı Esat Delihasan’dan Camiaya Teşekkür…
Manşet TKF Başkanı Esat Delihasan’dan Camiaya Teşekkür…
Manşet
  • Site İçi Yorumlar

Bültene Kaydol Anında Haberdar Ol !