THE WORLD GAMES  2025

Dünya Spor Oyunları 2025 yılında Çin’in Chengdu şehrinde gerçekleşiyor.

IWGA Başkanı Jose Perurena Lopez, Açılış Töreni'nde konuşma yaptı.

Kemal YOLCU – SİYAHKUŞAK

Dünya Spor Oyunları 2025 yılında Çin’in Chengdu şehrinde gerçekleşiyor. Dünya genelinde 42 spor branşından sporcu ve yöneticilerin katıldığı organizasyon spor adına güzel bir atmosfer olduğu gerçeği ön planda.

Spor branşında her ülke kendini daha iyi suna bilmek ve başarı kriterlerini öne çıkarmak ülke adına madalya kazanarak en iyi veya en iyiler arasında olmak için çalışmalar gayretler ve mücadeleler vermektedir, mücadele sporları ölçeğinde ülkemiz adına şuana kadar Karate de madalya var benim takip edebildiğim kadarı ile başkada bulamadım yada benim gözümden kaçmış ola bilir, tabi iki daha yarışmaya başlamamış spor dallarımız var süreç ola bildiğince yoğun devam ediyor…

Türkiye adına birçok branş katılmak için gitti ve gidecekler de vardır, umuyor ve bekliyoruz madalyasız dönülmesin.

Mevcut federasyonlarda Şuana Kadar Karateden Madalya geldi ve diğerlerinden de bekliyoruz, Gelişmekte olan spor federasyonları bünyesinde resmi spor dalı olarak faaliyete başlayan Sanbo ve Halat çekme spor dalları ile Muay Thai bünyesinde faaliyet gösteren Ji JUtsu branşları ülkemizde tam anlamı ile yapılanmayı tamamlayamadıkları için onlardan şimdilik bir beklentide olmak doğru olmaz ama inanıyorum ki önümüzdeki yıl 2029 da Almanya’ Karlsruhe’de yapılacak Dünya spor oyunlarında da yer alacaklardır.

Bu branşlar içerisinde buluna Wushu Kungfu Federasyonu bünyesinde iki spor dalı var World Games de Wushu ve Aikido, bu iki branş 2025 de ki oyunlara katılmadı katılım sağlamadı.

