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  • Türk Ju Jıtsu Milli Takımı, Sport Jiu Jutsu Dünya Şampiyonasında Mücadele Veriyor…
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    9 Kasım 2019

    tarihinde eklendi.

Türk Ju Jıtsu Milli Takımı, Sport Jiu Jutsu Dünya Şampiyonasında Mücadele Veriyor…

SİYAHKUŞAK

Türk Ju Jıtsu Milli Takımı Sport Jiu Jutsu Dünya Federasyonu’nun 08-10 Kasım 2019 tarihleri arasında Gürcistan’ın Tiflis kentinde düzenlediği şampiyonaya katılıyor.

Kısa adı WSJO olan Merkezi Polonya’da ki “Sport Jiu Jutsu Dünya Federasyonu”nun 08-10 Kasım 2019 tarihlerinde Gürcistan’ın Tiflis kentinde gerçekleştirdiği Dünya Şampiyonası devam ediyor.

Ju Jıtsu Milli Takımı şampiyona öncesi yola çıkarken asker selamı İle açılışı yapıtılar ve Dünya kortlarında başarıyla Ayyıldızlı bayrağımızı dalgalandıracaklarına dikkat çektiler. 

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