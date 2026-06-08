TÜRKİYE, FISU DÜNYA ÜNİVERSİTELER DÖVÜŞ SPORLARI ŞAMPİYONASI’NDA MADALYA ARAYACAK

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Brezilya’nın başkenti Brasília’da düzenlenecek 2026 FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek milli karate kafilesi belli oldu. Ay-yıldızlı sporcular, dünyanın dört bir yanından gelecek üniversiteli sporcularla madalya mücadelesi verecek.

FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası, 8-13 Haziran 2026 tarihleri arasında Brezilya’nın modern başkenti Brasília’da gerçekleştirilecek. Brezilya Üniversite Sporları Konfederasyonu (CBDU) ile Brasília 2026 FISU Dünya Üniversite Şampiyonası Dövüş Sporları Organizasyon Komitesi tarafından düzenlenecek organizasyon, yaklaşık 50 ülkeden 1.500 sporcu, antrenör ve idareciyi bir araya getirecek.

Dünyanın en önemli üniversite spor organizasyonları arasında gösterilen şampiyonada karate, jiu-jitsu, muaythai, güreş ve wushu branşlarında mücadeleler yapılacak. Türkiye, karate branşında güçlü kadrosuyla madalya hedefiyle tatamiye çıkacak.

Milli takımın teknik ekibinde Prof. Dr. Murat Kul ve Mehmet Usta antrenör olarak görev yapacak. Tecrübeli teknik heyet yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için hazırlıklarını tamamladı.

Şampiyonada Türkiye adına bireysel kategorilerde;

* Diyar Hasanoğlu (-60 kg)

* Ahmet Öztürk (-67 kg)

* Yusuf Kılıç (-75 kg)

* Eren Akkurt (-84 kg)

* Kadir Furkan Genç (+84 kg)

* Buse Kılıç (-55 kg)

* Nurbade Büber (-61 kg)

* Sudenur Aksoy (-68 kg)

tatamiye çıkacak.

Ayrıca Batuhan Doruk’un yanı sıra Erkek Takım Kumite ve Kadın Takım Kumite ekipleri de Türkiye adına mücadele edecek.

Karate müsabakalarının 9-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirileceği organizasyonda milli sporcularımız, hem bireysel hem de takım kategorilerinde kürsü mücadelesi verecek.

Türkiye Üniversite Sporları ve Türk karatesi adına büyük önem taşıyan şampiyona, genç sporcuların uluslararası deneyim kazanması ve dünya sıralamasında önemli puanlar elde etmesi açısından da dikkat çekiyor.

Ay-yıldızlı kafile, Brasília’da düzenlenecek dev organizasyonda ülkemize yeni madalyalar kazandırmak için mücadele edecek.