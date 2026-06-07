Karatenin Medya Projeleri Masaya Yatırıldı

BASIN VE MEDYA, ONLİNE TOPLANTIDA ELE ALINDI!

Haber Merkezi

Türkiye Karate Federasyonu Basın ve Medya Kurul Başkanı Kenan Ant başkanlığında online bir toplantı gerçekleşti. Toplantıda dijital dönüşüm, sosyal medya stratejileri, canlı yayın projeleri ve karate sporunun medya görünürlüğünü artıracak yeni çalışmalar ele alındı.

Türkiye Karate Federasyonu (TKF) Basın ve Medya Kurulu, Türk karatesinin ulusal ve uluslararası alandaki tanıtım gücünü artırmak amacıyla düzenlenen online toplantıda bir araya geldi. Kurul Başkanı Kenan Ant başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, federasyonun iletişim politikaları ve geleceğe yönelik medya projeleri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya kurul üyeleri katılım sağlarken, Türk karate camiasının dijital medya alanında daha etkin temsil edilmesi için atılacak adımlar masaya yatırıldı. Toplantıda özellikle sosyal medya yönetimi, dijital içerik üretimi, canlı yayın organizasyonları, basın ilişkileri ve kurumsal iletişim stratejileri üzerinde duruldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Basın ve Medya Kurulu Başkanı Kenan Ant, dijital çağın gerekliliklerine uygun bir medya yapılanması oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Kenan Ant açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Karate Federasyonu olarak sadece tatamide değil, medyanın her alanında da öncü ve dinamik bir yapı kurmayı hedefliyoruz. Gelişen dijital çağa ayak uydurarak sporcularımızın başarılarını, federasyonumuzun vizyonunu ve karate kültürünü kitlelere daha doğru, hızlı ve etkili şekilde aktaracağız. Değerli kurul üyelerimizle birlikte güçlü bir sinerji yakaladık. Gerçekleştirdiğimiz bu verimli toplantı, önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz yenilikçi projelerin ilk önemli adımıdır.”

Toplantıda ayrıca federasyonun resmi yayın organlarının geliştirilmesi, medya görünürlüğünün artırılması, sporcuların başarı hikâyelerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve karate organizasyonlarının dijital platformlarda daha etkili şekilde yayınlanması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Oldukça verimli geçen toplantı, Türk karatesine değer katacak yeni projelerin kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılması yönündeki ortak kararla sona erdi.

Türkiye Karate Federasyonu Basın ve Medya Kurulu’nun hayata geçirmeyi planladığı projelerin, Türk karatesinin marka değerine katkı sağlaması ve sporun daha geniş kitlelere ulaşmasına önemli destek vermesi bekleniyor.