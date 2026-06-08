TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER U23 MİLLİ FUTBOL TAKIMI’NIN ANTRENÖRÜ BEDRETTİN BULGURLU’DAN ZİYARET

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Sırbistan’da düzenlenen İşitme Engelliler U23 Dünya Futbol Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olarak tarih yazan Türkiye İşitme Engelliler U23 Milli Futbol Takımı’nın teknik ekibinde görev alan Yeşilyurt Gençlik ve Spor ilçe müdürlüğü Antrenörü Bedrettin Bulgurlu, Yeşilyurt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Sırbistan’ın Zlatibor kentinde düzenlenen İşitme Engelliler U23 Dünya Futbol Şampiyonası’nda şampiyon olarak ülkemize büyük gurur yaşatan Türkiye İşitme Engelliler U23 Milli Futbol Takımı’nın teknik ekibinde görev yapan Bedrettin Bulgurlu, Yeşilyurt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Yeşilyurt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde futbol antrenörü olarak görev yapan Bedrettin Bulgurlu, dünya şampiyonluğunun ardından İlçe Müdürü Mehmet Durmuş Özgül ile bir araya geldi. Gerçekleşen ziyarette şampiyona süreci, milli takımın elde ettiği tarihi başarı ve Türk sporunun uluslararası arenadaki yükselişi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret sırasında Bedrettin Bulgurlu, şampiyonanın final müsabakasında kullanılan ve takımlar arasındaki dostluk, kardeşlik ile sportmenliği simgeleyen değişim flamasını İlçe Müdürü Mehmet Durmuş Özgül’e takdim etti.

Türkiye İşitme Engelliler U23 Milli Futbol Takımı’nın elde ettiği dünya şampiyonluğu, Türk spor tarihinin önemli başarıları arasında yer alırken, teknik ekipte görev alan Bedrettin Bulgurlu’nun bu başarısı Malatya ve Yeşilyurt spor camiasında da büyük sevinçle karşılandı.

İlçe Müdürü Mehmet Durmuş Özgül, dünya şampiyonluğunda emeği geçen teknik heyeti ve milli takım sporcularını tebrik ederek, elde edilen başarının Türk sporuna ilham verdiğini ifade etti.

Dünya şampiyonluğu ile taçlanan bu tarihi başarı, Türkiye İşitme Engelliler U23 Milli Futbol Takımı’nın uluslararası alandaki gücünü bir kez daha ortaya koyarken, Türk sporunun geleceği adına da önemli bir motivasyon kaynağı oldu.

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Sırbistan’ın Zlatibor kentinde düzenlenen İşitme Engelliler U23 Dünya Futbol Şampiyonası’nda şampiyon olarak ülkemize büyük gurur yaşatan Türkiye İşitme Engelliler U23 Milli Futbol Takımı’nın teknik ekibinde görev yapan Bedrettin Bulgurlu, Yeşilyurt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nü ziyaret etti.